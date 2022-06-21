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Председателем совета директоров «Норникеля» выбран Андрей Бугров

Председателем совета директоров «Норникеля» выбран Андрей Бугров
Иллюстрация: nornickel.ru

Решение выбрать председателем совета Андрея Бугрова принял новый состав совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров 3 июня 2022 г. Об этом сообщили в ПАО «ГМК «Норильский никель».

#НОВОСТИ

Андрей Бугров был избран в совет директоров в качестве неисполнительного директора 3 июня, а до этого занимал должность старшего вице-президента «Норникеля» по устойчивому развитию.

Андрей Бугров родился в 1952 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат экономических наук.

Работает в кампании «Норильский никель» с 2002 года.

Награжден Орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» и почетной грамотой Президента РФ.

Ранее DK.RU сообщал, что группа «Норникель» инициировала создание в России единой платформы инноваций IN’HUB, которая будет включаться в себя каталог изобретений.

Платформа будет создаваться при поддержке Минпромторга России.

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Автор: Юлия Тарабан
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