Председателем совета директоров «Норникеля» выбран Андрей Бугров
Решение выбрать председателем совета Андрея Бугрова принял новый состав совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров 3 июня 2022 г. Об этом сообщили в ПАО «ГМК «Норильский никель».
Андрей Бугров был избран в совет директоров в качестве неисполнительного директора 3 июня, а до этого занимал должность старшего вице-президента «Норникеля» по устойчивому развитию.
Андрей Бугров родился в 1952 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат экономических наук.
Работает в кампании «Норильский никель» с 2002 года.
Награжден Орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» и почетной грамотой Президента РФ.
Ранее DK.RU сообщал, что группа «Норникель» инициировала создание в России единой платформы инноваций IN’HUB, которая будет включаться в себя каталог изобретений.
Платформа будет создаваться при поддержке Минпромторга России.
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