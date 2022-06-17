«Норникель» построит новый медный завод в Мончегорске. Экологически чистый

В основу проекта положена парадигма белой металлургии. В результате выбросы будут практически сведены к нулю.

В Мончегорске (Мурманская область) построят новый металлургический завод «Большая медь». Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме между властями региона и компанией «Норникель», которая и будет реализовывать проект.

На фото: Сергей Дубовицкий и Андрей Чибис

Как рассказали металлурги, производство на новом предприятии будет идти по современной технологии «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция», которая обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду.

Извлечение серы в кислоту составит не менее 99,5%, на производстве будет бессточная замкнутая система водооборота», — пояснили в «Норникеле».

Инвестиционная емкость проекта — более 140 млрд рублей.

Наша цель — создание в Мончегорске современного и высокоэффективного экологичного медного производства. Работая над этим большим и сложным инвестиционным проектом, мы находим полное взаимопонимание со стороны правительства Мурманской области и лично губернатора. Мы уверены, что такая активная поддержка позволит реализовать все наши проекты максимально эффективно», — сказал участвовавший в подписании со стороны «Норникеля» старший вице-президент компании Сергей Дубовицкий.

Помимо нового завода «Норникель» планирует построить в Мончегорске современный жилой квартал на 2 000 квартир с детсадами, школами, медучреждениями и другими объектами социальной инфраструктуры.

Мы также договорились, что кадры для нового производства будем готовить в наших вузах. Важно, чтобы в первую очередь именно наши жители получали все компетенции и были востребованы нашими ключевыми работодателями на территории региона», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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