Енисейское пароходство получило новую баржу для реки и моря

Всего таких судов будет построено десять. В ряду прочего они будут доставлять грузы для инвестпроектов «Норникеля».

Первую из десяти универсальных барж, заказанных Енисейским речным пароходством на Самусьском судостроительном заводе (Томская область) спустили на воду, сообщили в пресс-службе «Норникеля», в состав которого входит и ЕРП.

Всего, по заказу логистической «дочки» металлургического концерна, будет построено 10 таких барж. Изначально планировалось, что две их них сойдут на воду в этом году, четыре в следующем и еще четыре в 2024-м. Однако, по словам директора Самусьского судостроительно-судоремонтного завода Николая Вдовенко, работы идут с опережением графика.

До конца года мы планируем сдать сразу три баржи. Вторая будет спущена на воду в ближайшие дни, спуск третьей запланирован на сентябрь. После технических испытаний суда будут доставлены по Северному морскому пути в Дудинский порт», — рассказал он.

Новые баржи для ЕРП строятся по проекту RDB 66.68М, который был дополнительно переработан с тем, чтобы суда можно было эксплуатировать как в речных, так и в морских условиях — это нужно для обеспечения грузами большого количества инвестиционных проектов, которые реализуются на севере Красноярского края.

Новые баржи позволят оперативно доставлять на Таймыр большое количество техники, оборудования, контейнеров, труб и других грузов, выполнять перевозки для нужд жилищно-коммунальных хозяйств региона, предприятий металлургической, добывающей и энергетической отраслей», — говорит генеральный директор «Норникель-ЕРП», управляющей организации Енисейского речного пароходства, Ольга Ксанф.

По ее словам, повышенный спрос на речные перевозки грузов, сформированный инвестпроектами «Норникеля», «Роснефти» и других компаний, привел к возникновению дефицита флота.

Заказанные баржи, каждая из которых берет 3 000 тонн и делает три оборота за навигацию, будут для нас существенной поддержкой», — сказала Ксанф.

В частности, новые баржи будут доставлять грузы для Серной программы «Норникеля», проекта «Восток Ойл» и программы реновации Норильска.

Напомним, что новые баржи Енисейское речное пароходство заказало в мае 2021 года. Общая их стоимость составляет более 2 млрд рублей. Этот самый крупный заказ для Самусьского судостроительно-судоремонтного завода за последние 20 лет.

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