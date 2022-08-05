Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.08
60,23
61,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Енисейское пароходство получило новую баржу для реки и моря

Енисейское пароходство получило новую баржу для реки и моря
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Всего таких судов будет построено десять. В ряду прочего они будут доставлять грузы для инвестпроектов «Норникеля».

#НОВОСТИ
Первую из десяти универсальных барж, заказанных Енисейским речным пароходством на Самусьском судостроительном заводе (Томская область) спустили на воду, сообщили в пресс-службе «Норникеля», в состав которого входит и ЕРП.
 
Всего, по заказу логистической «дочки» металлургического концерна, будет построено 10 таких барж. Изначально планировалось, что две их них сойдут на воду в этом году, четыре в следующем и еще четыре в 2024-м. Однако, по словам директора Самусьского судостроительно-судоремонтного завода Николая Вдовенко, работы идут с опережением графика.
До конца года мы планируем сдать сразу три баржи. Вторая будет спущена на воду в ближайшие дни, спуск третьей запланирован на сентябрь. После технических испытаний суда будут доставлены по Северному морскому пути в Дудинский порт», — рассказал он.
 
Новые баржи для ЕРП строятся по проекту RDB 66.68М, который был дополнительно переработан с тем, чтобы суда можно было эксплуатировать как в речных, так и в морских условиях — это нужно для обеспечения грузами большого количества инвестиционных проектов, которые реализуются на севере Красноярского края.
Новые баржи позволят оперативно доставлять на Таймыр большое количество техники, оборудования, контейнеров, труб и других грузов, выполнять перевозки для нужд жилищно-коммунальных хозяйств региона, предприятий металлургической, добывающей и энергетической отраслей», — говорит генеральный директор «Норникель-ЕРП», управляющей организации Енисейского речного пароходства, Ольга Ксанф.
По ее словам, повышенный спрос на речные перевозки грузов, сформированный инвестпроектами «Норникеля», «Роснефти» и других компаний, привел к возникновению дефицита флота.
Заказанные баржи, каждая из которых берет 3 000 тонн и делает три оборота за навигацию, будут для нас существенной поддержкой», — сказала Ксанф.
В частности, новые баржи будут доставлять грузы для Серной программы «Норникеля», проекта «Восток Ойл» и программы реновации Норильска.
 
Напомним, что новые баржи Енисейское речное пароходство заказало в мае 2021 года. Общая их стоимость составляет более 2 млрд рублей. Этот самый крупный заказ для Самусьского судостроительно-судоремонтного завода за последние 20 лет.
 
Читайте также:
Логистику Заполярного филиала «Норникеля» отдали в одни руки

Разрозненными грузовыми потоками теперь будет управлять единый логистический центр.

Удержаться на курсе: «Норникель» отчитался об устойчивом развитии компании

Несколько лет назад стратегию компании переработали с учетом целей устойчивого развития (ЦУР), которые стали ее частью.

«Норникель» привлечет к своим инвестпроектам Росприроднадзор

Это первый случай в стране, когда промышленная компания будет сверять с экологами свои проекты, чтобы повысить их эффективность в плане охраны окружающей среды.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сеть «Красный Яр» перевела еще шесть магазинов на электронные ценникиСеть «Красный Яр» перевела еще шесть магазинов на электронные ценники
  • В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»
  • Холдинг Bellini открыл «Ромбабу» в аэропорту КрасноярскаХолдинг Bellini открыл «Ромбабу» в аэропорту Красноярска
  • X5 Retail Group покупает большую долю сети «Красный Яр»X5 Retail Group покупает большую долю сети «Красный Яр»
  • «Козу-дерезу» обвинили в нарушении санитарного законодательства. С опозданием«Козу-дерезу» обвинили в нарушении санитарного законодательства. С опозданием
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.