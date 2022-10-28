«Норникель» доверит контроль за реками и озерами Таймыра «дрону-экологу»

Аппарат будет собирать данные об экологических показателях состояния водных объектов.

«Норникель» завершил испытания беспилотного аппарата «дрон-эколог» на реках и озерах Таймыра.

На момент исследований аппарат был оборудован набором датчиков, фиксирующих ограниченный ряд показателей. Однако, по итогам испытаний, было решено расширить его оснащение и в таком виде принять на вооружение, чтобы повысить эффективность экологических исследований «Норникеля».

В „Норникеле“ используют большое количество различных видов беспилотных аппаратов для проведения фото- и видеоработ, тепловизионной и лазерной съемки, сбора экологических и технических данных. Мы видим за беспилотниками достаточно широкую перспективу. Компания делает ставку не просто на „железо“, но и на программное обеспечение, которое способно оперативно обрабатывать данные и выдавать полезную аналитику», — рассказал директор департамента инновационного развития «Норникеля» Игорь Кустарин.

«Дрон-эколог» разработан российской компанией «Аиралаб Рус» (Тольятти). Его особенностью является то, что передача и хранение собранной им информации осуществляются с использованием технологии блокчейн, что делает подделку данных практически невозможной.

По словам Кустарина, использование подобной техники помогает повысить уровень промышленной безопасности на объектах «Норникеля» и обеспечить контроль работы подрядчиков.

Оперативное предоставление с высокой степенью точности и автоматизации актуальных данных о состоянии промышленных объектов и о ходе строительных и горных работ позволяет осуществлять контроль быстрее, точнее и дешевле», — отметил он.

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