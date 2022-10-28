«Норникель» доверит контроль за реками и озерами Таймыра «дрону-экологу»
Аппарат будет собирать данные об экологических показателях состояния водных объектов.
«Норникель» завершил испытания беспилотного аппарата «дрон-эколог» на реках и озерах Таймыра.
На момент исследований аппарат был оборудован набором датчиков, фиксирующих ограниченный ряд показателей. Однако, по итогам испытаний, было решено расширить его оснащение и в таком виде принять на вооружение, чтобы повысить эффективность экологических исследований «Норникеля».
В „Норникеле“ используют большое количество различных видов беспилотных аппаратов для проведения фото- и видеоработ, тепловизионной и лазерной съемки, сбора экологических и технических данных. Мы видим за беспилотниками достаточно широкую перспективу. Компания делает ставку не просто на „железо“, но и на программное обеспечение, которое способно оперативно обрабатывать данные и выдавать полезную аналитику», — рассказал директор департамента инновационного развития «Норникеля» Игорь Кустарин.
«Дрон-эколог» разработан российской компанией «Аиралаб Рус» (Тольятти). Его особенностью является то, что передача и хранение собранной им информации осуществляются с использованием технологии блокчейн, что делает подделку данных практически невозможной.
По словам Кустарина, использование подобной техники помогает повысить уровень промышленной безопасности на объектах «Норникеля» и обеспечить контроль работы подрядчиков.
Оперативное предоставление с высокой степенью точности и автоматизации актуальных данных о состоянии промышленных объектов и о ходе строительных и горных работ позволяет осуществлять контроль быстрее, точнее и дешевле», — отметил он.
Читайте также:
«Зеленый вектор»: российские промышленники не будут отменять свои экопроекты
Экологизация российской промышленности остается в силе, несмотря на санкции и их последствия.
Быстринский ГОК «Норникеля» запитают от «РусГидро»
Это сделают в рамках новой экологической стратегии металлургов, принятой в прошлом году.
В рамках прогноза: «Норникель» выполнил производственный план трех кварталов
Рост производства зафиксирован по всем металлам, производимым компанией.