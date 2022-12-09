Атомные ледоколы будут ходить по Севморпути ближайшие 20 лет

«Норникель» и «Атомфлот» подписали долгосрочный договор на привлечение ледокола проекта 22220. Это часть партнерства металлургического гиганта и Росатома с целью развития Северного морского пути.

На форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходит 8-9 декабря в Санкт-Петербурге, «Норникель» и «Атомфлот» заключили уникальный по продолжительности контракт. В соответствии с документом, атомный ледокол серии 22220 будет использоваться для обеспечения судоходства в интересах ГМК в акватории Северного морского пути до конца 2041 с возможной пролонгацией до конца 2051. Подписи в соглашении поставили старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий и и. о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Сейчас с «Норникелем» по краткосрочному контракту уже работает атомоход «Сибирь». С начала текущего года он осуществляет круглогодичную навигацию на линии Мурманск/Архангельск — Дудинка и работает в Енисейском заливе. Новый договор предусматривает оказание услуг по прокладке и поддержанию проходимости каналов от Енисейского залива до порта Дудинка, а также ледокольное обеспечение судов на участке в западном секторе Севморпути в районе Карского моря.

Наши многолетние партнеры высоко оценили эффективность работы атомного ледокола „Сибирь“ на реке Енисей. Атомоход проекта 22220 продемонстрировал готовность обеспечить эффективную транспортную систему по доставке продукции горно-металлургической компании», — прокомментировал Леонид Ирлица.

Привлечение дополнительных ледокольных мощностей необходимо из-за существенного увеличения грузопотока в Норильский промышленный район. Рост связан с реализацией целого ряда инвестиционных проектов «Норникеля» и других компаний на Таймыре, а также со стартом программы масштабной реновации Норильска.

Мы уже расширили нашу логистическую инфраструктуру. Количество рейсов в прошлую зимнюю навигацию через Дудинку увеличилось на 75%, а объем грузов вырос на 40%. Долгосрочный контракт с „Атомфлотом“ и привлечение нового ледокола на постоянной основе станет залогом успешного выполнения наших стратегических проектов», — отметил Сергей Дубовицкий.

Новый контракт продолжает масштабное стратегическое партнерство «Норникеля» и Росатома. Всего ГМК привлекает у «Атомфлота» два атомных ледокола — типа «Таймыр» и «Сибирь» проекта 22220, а также один дизельный «Адмирал Макаров» Росморпорта. Эта группировка позволяет проводить ежемесячно в порт Дудинка до 11 судов. Кроме того, стороны работают над проектом строительства нового дизельного ледокола.

Добавим, «Норникель» также владеет собственным арктическим флотом, который состоит из шести судов усиленного ледового класса ARC7. Эти суда способны ходить во льдах толщиной до 1,8 м без сопровождения ледоколов.

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В планах не только отремонтировать действующие суда, но и пополнить флот новыми.

У «Норникеля» может появиться собственный флот

В компании заявили, что не исключают такой возможности в свете возможных перемен в логистике.

«Норникель» пойдет дальше по Севморпути

Компания планирует нарастить поток грузов, которые перевозятся по этому маршруту для ее проектов.