Енисейское пароходство начало готовиться к навигации 2023

В планах не только отремонтировать действующие суда, но и пополнить флот новыми.

На подготовку к навигации 2023 Енисейское речное пароходство направит 764 млн рублей. Эти средства пойдут на ремонт и техобслуживание более 400 судов.

На большинстве из них будет выполнен текущий и средний ремонт. Ремонтные работы будут преимущественно проводится на судоремонтных предприятиях компании. В частности, на Красноярском судоремонтном центре, Подтесовской и Ермолаевской ремонтно-эксплуатационных базах флота.

От качественно проведенного технического обслуживания и ремонта флота зависит весь ход предстоящей навигации. Необходимо свести к минимуму риски простоев и ремонтов в летний период, когда каждое судно востребовано для выполнения важных производственных задач», — говорит исполнительный директор Енисейского пароходства Евгений Грудинов.

Также он подчеркнул, что особое значение имеет пополнение парка крупнотоннажных барж, которые нужны прежде всего для доставки грузов в Дудинку — главную логистическую точку Таймыра, где сейчас реализуется множество крупных инвестиционных проектов. Всего компания заказала 10 новых барж. Строятся они на Самусьском судостроительном заводе. Общая стоимость контракта составляет более 2 млрд рублей. Первые две из них были введены в эксплуатацию осенью этого года и даже успели сходить в рейс до Дудинки. Еще четыре пополнят флот ЕРП в 2023.

В целом же за навигацию 2022 через Таймырское районное управление Енисейского речного пароходства (собственно, порт Дудинка) прошло 2,88 млн тонн грузов, что на 58% больше, чем было годом ранее.

Такой рост грузопотока связан с развитием Норильского промышленного района, масштабными стройками и ремонтами на месторождениях. Реализация крупных инвестпроектов „Норникеля“ и газонефтяной промышленности на севере края дает мощный импульс развитию внутреннего водного транспорта», — отметил Грудинов.

Рост загруженности порт Дудинка может еще больше ускориться с появлением собственного флота у «Норникеля». Такую возможность, по словам директора департамента логистики компании Равиля Насыбуллова, металлурги сейчас рассматривают.

Мы вынуждены будем наращивать наши провозные мощности. Мы, как компания, всерьез задумываемся о формировании собственного экспортного флота, который бы позволил нам гарантированно обеспечить вывоз продукции», — рассказывал он в октябре этого года.

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