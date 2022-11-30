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«Норникель» планирует арендовать самый большой ледокол в мире на 19 лет

Атомный ледокол "Сибирь"
Атомный ледокол "Сибирь". Иллюстрация: t.me/nornickel_official

С его помощью будут проводить суда, перевозящие грузы для крупнейших инвестпроектов компании.

#НОВОСТИ

Атомный ледокол «Сибирь» (проект 22220), арендованный «Норникелем» в 2022, может остаться с компанией до 2041 года. О планах арендовать судно на длительный срок сообщил директор департамента логистики металлургического концерна Равиль Насыбуллов, выступая на Северном форуме.

Сейчас этот ледокол, вместе с другим атомным ледоколом «Таймыр» и дизельным — «Адмирал Макаров», занимается проводкой судов, перевозящих грузы для инвестпроектов «Норникеля».

По словам Насыбуллова, с началом реализации компанией масштабных инвестпроектов, поток грузов, приходящих в порт Дудинка уже вырос на 500 тыс. тонн (раньше это было 1,4 — 1,5 млн тонн), а в перспективе может достигнуть 2,4 млн тонн. Поэтому и понадобилось расширение флота. В «Норникеле» даже не исключают появления у компании собственных судов.

Для справки:

 
Ледоколы проекта 22220 строятся на Балтийском заводе по заказу «Росатома». Они являются самыми большими и мощными в мире. Сейчас в эксплуатации находятся три таких судна — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Еще два — «Якутия» и «Чукотка» — планируют ввести в строй в 2024 и 2026 соответственно.
 

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В рамках прогноза: «Норникель» выполнил производственный план трех кварталов

Рост производства зафиксирован по всем металлам, производимым компанией.

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Автор: Петр Савельев
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