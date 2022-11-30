«Норникель» планирует арендовать самый большой ледокол в мире на 19 лет
С его помощью будут проводить суда, перевозящие грузы для крупнейших инвестпроектов компании.
Атомный ледокол «Сибирь» (проект 22220), арендованный «Норникелем» в 2022, может остаться с компанией до 2041 года. О планах арендовать судно на длительный срок сообщил директор департамента логистики металлургического концерна Равиль Насыбуллов, выступая на Северном форуме.
Сейчас этот ледокол, вместе с другим атомным ледоколом «Таймыр» и дизельным — «Адмирал Макаров», занимается проводкой судов, перевозящих грузы для инвестпроектов «Норникеля».
По словам Насыбуллова, с началом реализации компанией масштабных инвестпроектов, поток грузов, приходящих в порт Дудинка уже вырос на 500 тыс. тонн (раньше это было 1,4 — 1,5 млн тонн), а в перспективе может достигнуть 2,4 млн тонн. Поэтому и понадобилось расширение флота. В «Норникеле» даже не исключают появления у компании собственных судов.
Для справки:
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