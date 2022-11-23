Норильской обогатительной обновили дробильный комплекс

На установку нового оборудования потратили всего два с половиной месяца. Оно позволит фабрике перерабатывать свыше 9 млн тонн руды.

На Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю структуру «Норникеля» — «Медвежий ручей») установили новый дробильный комплекс, сообщили в пресс-службе компании.

Монтаж оборудования проводился без остановки производства. Все работы заняли примерно два с половиной месяца.

За полгода от момента генерации идеи мы смогли пройти все этапы проектирования, изготовления оборудования и строительно-монтажных работ. Объем инвестиций в проект — 550 млн рублей», — рассказал генеральный директор компании «Медвежий ручей» Владимир Зайцев.

Сейчас на новом оборудовании проводят пусконаладочные работы, настраивают автоматику и технологические режимы. Планируется, что на полную мощность новый дробильный комплекс заработает уже в конце ноября этого года, что позволит фабрике в 2023 выйти на проектную мощность, которая составляет 9,2 млн тонн руды в год.

Следующим этапом повышения производительности Норильской обогатительной фабрики станет модернизация отделения мелкого дробления и корпуса дробления талнахских руд.

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