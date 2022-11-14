Бурить на рудниках «Норникеля» будут беспилотные машины

Это позволит повысить производительность буровых работ и их безопасность.

В Заполярном филиале «Норникеля» запустили систему удаленного автоматизированного бурения, сообщили в пресс-службе компании.

Система позволяет управлять процессом бурения скважин посредством видеонаблюдения в онлайн-режиме с поверхности. Датчики на самоходной буровой установке выводят информацию на контрольную панель и позволяют оператору отслеживать состояние техники в режиме реального времени», — рассказал начальник управления аналитики и координации горного производства Заполярного филиала «Норникеля» Святослав Машков.

Эта система позволяет повысить безопасность буровых работ за счет отсутствия человека непосредственно в горной выработке, что исключает риск травмирования и воздействия иных вредных производственных факторов.

Помимо этого, больше нет необходимости останавливать бурение при передаче смены, а значит вырастет и производительность — объем забуренных и готовых к выемке запасов увеличится.

Внедрять систему удаленного автоматизированного бурения на таймырских рудниках «Норникеля» начали в 2021. На сегодня ей оборудованы рудники «Скалистый», «Комсомольский», «Таймырский» и «Октябрьский». В перспективе она появится и на руднике «Маяк».

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