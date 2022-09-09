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Угольщиков Красноярского края спас обмелевший Енисей

Угольщиков Красноярского края спас обмелевший Енисей
Иллюстрация: vk.com/razrezberezovsky

В то время, как на Кузбассе объемы добычи угля снизались из-за проблем со сбытом, в крае угольщики нарастили оба показателя.

#НОВОСТИ
Проблемы с экспортом угля не сказались на угольщиках Красноярского края. Об этом рассказал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев, комментируя опубликованный на днях доклад ЦБ о состоянии региональных экономик в январе-июле 2022.
 
По его словам, это связано с первоначальной ориентацией угольных предприятий на внутренний рынок и сложившейся ситуацией в производстве электроэнергии.
Енисей обмелел, водность рек в ряде районов края снизилась наполовину от средних значений. Это сказалось на гидрогенерации: объемы производства электричества на ГЭС снизились, недостаток восполнили ГРЭС и ТЭЦ. Как следствие, увеличилось потребление угля. Для удовлетворения возросшего спроса угольщики нарастили объемы добычи», — сказал Журавлев.
Его слова подтверждают и данные Красноярскстат: за семь месяцев 2022 добыча угля в крае выросла на 18,8%. Меж тем, как сказано в докладе ЦБ, угольный сектор Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, просел в среднем на 21% по добыче и на 10% по экспорту.
 
Проблемы со сбытом, по словам Журавлева, были и у сибирских металлургов — разрыв между производством и продажами у них ощутимо вырос.
В то же время представители одной из красноярских металлургических компаний заявляли о возвращении после простоя крупного потребителя и стабилизации спроса на продукцию», — рассказал управляющий красноярским ЦБ.
О каких именно компаниях идет речь, он не уточнил, но, вероятно, это завод «СКАД», который производит алюминиевые диски из сырья, поставляемого Красноярским алюминиевым заводом, — в июне этого года он приостановил производство, а к концу лета снова начала работать.
Металлурги сообщили, что продолжат реализацию масштабных программ капитальных ремонтов, модернизацию оборудования и технологических процессов, в том числе, направленных на улучшение экологических характеристик производства», — говорит Журавлев.
О ситуации в других отраслях экономики Сибири можно прочитать в докладе ЦБ, который опубликован на сайте регулятора.
 
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Автор: Петр Савельев
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