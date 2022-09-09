Со станций КрасЖД отправили более 51 млн тонн грузов

Сильнее всего прибавили в перевозках руды, нефть и строительные грузы.

По итогу восьми месяцев 2022 погрузка на Красноярской железной дороге составила 51,8 млн тонн. Это примерно столько же, что и за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.

При этом по части грузов был отмечен прирост. В частности, это:

нефть и нефтепродукты —3,9 млн тонн (+17,7%);

руда железная и марганцевая — 1,9 млн тонн (+39,4%);

зерно — 958,7 тыс. тонн (+3,3%);

строительные грузы — 820,8 тыс. тонн (+21,8%);

промышленное сырье — 729,7 тыс. тонн (+21,1%).

Грузооборот же КрасЖД за январь — август 2022 составил 90,9 млрд тонно-км, что на 1,8% больше прошлогоднего показателя.

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