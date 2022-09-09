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Со станций КрасЖД отправили более 51 млн тонн грузов

Со станций КрасЖД отправили более 51 млн тонн грузов
Иллюстрация: company.rzd.ru

Сильнее всего прибавили в перевозках руды, нефть и строительные грузы.

#НОВОСТИ
По итогу восьми месяцев 2022 погрузка на Красноярской железной дороге составила 51,8 млн тонн. Это примерно столько же, что и за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.
 
При этом по части грузов был отмечен прирост. В частности, это:
  • нефть и нефтепродукты —3,9 млн тонн (+17,7%);
  • руда железная и марганцевая — 1,9 млн тонн (+39,4%);
  • зерно — 958,7 тыс. тонн (+3,3%);
  • строительные грузы — 820,8 тыс. тонн (+21,8%);
  • промышленное сырье — 729,7 тыс. тонн (+21,1%).
Грузооборот же КрасЖД за январь — август 2022 составил 90,9 млрд тонно-км, что на 1,8% больше прошлогоднего показателя.
 
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В целом этот сегмент перевозок продолжает расти, но основной прирост идет по внутрироссийским направлениям, а вот эскортное сокращается.

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Грузовых перевозок ограничение практически не коснется — крупнотоннажный флот ушел из Красноярска до критического снижения уровня воды.

Экспорт зерна и рапса из Красноярского края упал почти вдвое

Общий объем отгрузок этих культур по итогу полугода вырос на треть.

 

Автор: Петр Савельев
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