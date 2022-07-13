Обмелевший Енисей заставил скорректировать пассажирские перевозки по реке

Грузовых перевозок ограничение практически не коснется — крупнотоннажный флот ушел из Красноярска до критического снижения уровня воды.

На отрезке Енисея от Красноярска до Енисейска прекращены речные пассажирские перевозки. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.

Причина: критическое снижение уровня воды в Енисее на этом участке.

При нынешнем уровне воды в Енисее в некоторых районах есть угроза посадить судно на мель или вовсе повредить его. Одними из наиболее опасных участков считаются Казачинский порог, Атамановские камни, Средне-Шиверские перекаты», — говорят в Минтрансе.

Теперь на север — в Дудинку — теплоходы будут уходить из Енисейска, куда их будут доставлять автобусами. Отходить они будут из Красноярска в 6:00 от речного вокзала. Платить за этот переезд пассажирам с билетами на теплоходы не нужно. Обратно — в Красноярск — людей будут возить также.

По словам гендиректора «Пассажирречтранса» Ивана Шевченко, некоторые пассажиры из-за сложившейся ситуации отказываются от поездки по реке.

На сегодня сдано билетов на 1,5 млн рублей. Это примерно 300 человек», — рассказал он.

Что касается грузового сообщения с севером, то весь крупнотоннажный грузовой флот ушел из Красноярска еще 6 июля и теперь курсирует между Дудинкой и Лесосибирском. Туда же грузы доставляют мелкосидящими судами, а потом перегружают.

Подобная схема грузовых и пассажирских перевозок будет действовать на Енисее до 5 августа 2022 года. Но ее могут и продлить — если уровень воды не восстановится.

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