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Обмелевший Енисей заставил скорректировать пассажирские перевозки по реке

теплоход "Валерий Чкалов"
теплоход "Валерий Чкалов". Иллюстрация: тур-ист.рф

Грузовых перевозок ограничение практически не коснется — крупнотоннажный флот ушел из Красноярска до критического снижения уровня воды.

#НОВОСТИ
На отрезке Енисея от Красноярска до Енисейска прекращены речные пассажирские перевозки. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.
 
Причина: критическое снижение уровня воды в Енисее на этом участке.
При нынешнем уровне воды в Енисее в некоторых районах есть угроза посадить судно на мель или вовсе повредить его. Одними из наиболее опасных участков считаются Казачинский порог, Атамановские камни, Средне-Шиверские перекаты», — говорят в Минтрансе.
Теперь на север — в Дудинку — теплоходы будут уходить из Енисейска, куда их будут доставлять автобусами. Отходить они будут из Красноярска в 6:00 от речного вокзала. Платить за этот переезд пассажирам с билетами на теплоходы не нужно. Обратно — в Красноярск — людей будут возить также.
 
По словам гендиректора «Пассажирречтранса» Ивана Шевченко, некоторые пассажиры из-за сложившейся ситуации отказываются от поездки по реке.
На сегодня сдано билетов на 1,5 млн рублей. Это примерно 300 человек», — рассказал он.
Что касается грузового сообщения с севером, то весь крупнотоннажный грузовой флот ушел из Красноярска еще 6 июля и теперь курсирует между Дудинкой и Лесосибирском. Туда же грузы доставляют мелкосидящими судами, а потом перегружают.
 
Подобная схема грузовых и пассажирских перевозок будет действовать на Енисее до 5 августа 2022 года. Но ее могут и продлить — если уровень воды не восстановится.
 
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Билеты еще остались на самые дешевые круизы, а вот дорогие уже все распроданы.

Пассажиры продолжают возвращаться в поезда дальнего следования

Однако допандемийный уровень еще не достигнут.

Погрузка на КрасЖД удержалась на уровне прошлого года

Некоторые сегменты неплохо прибавили, но в целом объемы отправленных грузов не увеличились, но и не упали.

 

Автор: Петр Савельев
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