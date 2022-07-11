Погрузка на КрасЖД удержалась на уровне прошлого года

Некоторые сегменты неплохо прибавили, но в целом объемы отправленных грузов не увеличились, но и не упали.

За первые шесть месяцев 2022 года со станций Красноярской железной дороги было отправлено 39,8 млн тонн грузов. Это примерно столько же, сколько было за такой же срок в 2021-м, рассказали в пресс-службе магистрали.

При этом по некоторым грузам был отмечен рост. Так, например, прибавили в погрузке:

нефть и нефтепродукты —3 млн тонн (+14,7% к январю—июню 2021 года);

зерно — 897,3 тыс. тонн (+12,1%);

руда железная и марганцевая — 788,8 тыс. тонн (+55%);

строительные грузы — 582,8 тыс. тонн (+16,9%);

промышленное сырье — 543,1 тыс. тонн (+23%).

В итоге тарифный грузооборот на КрасЖД за отчетный период вырос на 1,8% год к году и составил 68,5 млрд тонно-км.