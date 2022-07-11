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Погрузка на КрасЖД удержалась на уровне прошлого года

Погрузка на КрасЖД удержалась на уровне прошлого года
Иллюстрация: company.rzd.ru

Некоторые сегменты неплохо прибавили, но в целом объемы отправленных грузов не увеличились, но и не упали.

#НОВОСТИ
За первые шесть месяцев 2022 года со станций Красноярской железной дороги было отправлено 39,8 млн тонн грузов. Это примерно столько же, сколько было за такой же срок в 2021-м, рассказали в пресс-службе магистрали.
 
При этом по некоторым грузам был отмечен рост. Так, например, прибавили в погрузке:
  • нефть и нефтепродукты —3 млн тонн (+14,7% к январю—июню 2021 года);
  • зерно — 897,3 тыс. тонн (+12,1%);
  • руда железная и марганцевая — 788,8 тыс. тонн (+55%);
  • строительные грузы — 582,8 тыс. тонн (+16,9%);
  • промышленное сырье — 543,1 тыс. тонн (+23%).
В итоге тарифный грузооборот на КрасЖД за отчетный период вырос на 1,8% год к году и составил 68,5 млрд тонно-км.

Для справки:

 
В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.
 

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Весной прошлого года грузоперевозки контейнерами ощутимо просели, но теперь растут.

Пассажиры продолжают возвращаться в поезда дальнего следования

Однако допандемийный уровень еще не достигнут.

Красноярский край заработал на лесе больше других регионов в России

И это при том, что эффективность использования лесного хозяйства региона далека от идеальной.

 

Автор: Петр Савельев
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