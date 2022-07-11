Погрузка на КрасЖД удержалась на уровне прошлого года
Некоторые сегменты неплохо прибавили, но в целом объемы отправленных грузов не увеличились, но и не упали.
За первые шесть месяцев 2022 года со станций Красноярской железной дороги было отправлено 39,8 млн тонн грузов. Это примерно столько же, сколько было за такой же срок в 2021-м, рассказали в пресс-службе магистрали.
При этом по некоторым грузам был отмечен рост. Так, например, прибавили в погрузке:
- нефть и нефтепродукты —3 млн тонн (+14,7% к январю—июню 2021 года);
- зерно — 897,3 тыс. тонн (+12,1%);
- руда железная и марганцевая — 788,8 тыс. тонн (+55%);
- строительные грузы — 582,8 тыс. тонн (+16,9%);
- промышленное сырье — 543,1 тыс. тонн (+23%).
В итоге тарифный грузооборот на КрасЖД за отчетный период вырос на 1,8% год к году и составил 68,5 млрд тонно-км.
Для справки:
В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.
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