Контейнерные перевозки по КрасЖД прибавили в экспорте

Весной прошлого года грузоперевозки контейнерами ощутимо просели, но теперь растут.

За пять месяцев 2022 года по Красноярской железной дороге перевезли 101 тыс. контейнеров ДФЭ. Это на 12,8% больше, чем за то же время 2021-го, сообщили в пресс-службе магистрали.

Основная масса этих контейнеров — 73,5 тыс. — отправилась за рубеж. Это на 8,1% больше, чем за отчетный период прошлого года. На внутренних направлениях прирост составил 27,5% (27,4 тыс. ДФЭ).

В общей сложности контейнерами по КрасЖД было перевезено 1,366 млн тонн грузов (+8,4% год к году). В частности:

лесные грузы — 56,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+6%);

цветные металлы — 7,5 тыс. (+3,5%);

остальные и сборные грузы — 6,6 тыс. (+35,8%);

химикаты и сода — 5,3 тыс. (+1,8%);

руда цветная и серное сырье — 1,7 тыс. (+23,7%);

машины, станки, двигатели — 257 ДФЭ (+52,1%).

Стоит отметить, что в январе-мае 2021 года контейнерные перевозки по КрасЖД сократились на 12,2%. В итоге грузов было перевезено 1,259 млн тонн (-5,8% год к году).

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За четыре месяца этого года они отгрузили за рубеж более 9 тыс. тонн сельхозпродукции, не считая зерновых.

В период навигации в 2022 году по Енисею перевезут 3,4 млн тонн грузов

В сравнении с прошлым сезоном объем перевозки вырастит более, чем на 20%. В планах ЕРП - нарастить объем контейнерных перевозок.