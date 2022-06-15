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Контейнерные перевозки по КрасЖД прибавили в экспорте

Контейнерные перевозки по КрасЖД прибавили в экспорте
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Весной прошлого года грузоперевозки контейнерами ощутимо просели, но теперь растут.

#НОВОСТИ
За пять месяцев 2022 года по Красноярской железной дороге перевезли 101 тыс. контейнеров ДФЭ. Это на 12,8% больше, чем за то же время 2021-го, сообщили в пресс-службе магистрали.
 
Основная масса этих контейнеров — 73,5 тыс. — отправилась за рубеж. Это на 8,1% больше, чем за отчетный период прошлого года. На внутренних направлениях прирост составил 27,5% (27,4 тыс. ДФЭ).
 
В общей сложности контейнерами по КрасЖД было перевезено 1,366 млн тонн грузов (+8,4% год к году). В частности:
  • лесные грузы — 56,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+6%);
  • цветные металлы — 7,5 тыс. (+3,5%);
  • остальные и сборные грузы — 6,6 тыс. (+35,8%);
  • химикаты и сода — 5,3 тыс. (+1,8%);
  • руда цветная и серное сырье — 1,7 тыс. (+23,7%);
  • машины, станки, двигатели — 257 ДФЭ (+52,1%).
Стоит отметить, что в январе-мае 2021 года контейнерные перевозки по КрасЖД сократились на 12,2%. В итоге грузов было перевезено 1,259 млн тонн (-5,8% год к году).
 
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Однако допандемийный уровень еще не достигнут.

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За четыре месяца этого года они отгрузили за рубеж более 9 тыс. тонн сельхозпродукции, не считая зерновых.

В период навигации в 2022 году по Енисею перевезут 3,4 млн тонн грузов

В сравнении с прошлым сезоном объем перевозки вырастит более, чем на 20%. В планах ЕРП - нарастить объем контейнерных перевозок.

Автор: Петр Савельев
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