Красноярский край заработал на лесе больше других регионов в России

И это при том, что эффективность использования лесного хозяйства региона далека от идеальной.

Доходы от использования лесов Красноярского края в 2021 году составили 6,2 млрд рублей. Это самый высокий результат в России, рассказали в Рослесинфорге.

Детализации этих доходов ведомство не приводит. Однако, судя по его сообщению, большая часть из них пришлась на аренду участков под рубку деревьев. Так, в целом по стране, за это регионы получают порядка 67% от общего объема доходов от использования лесов. Еще 21% приходится на сегмент добычи полезных ископаемых, 7% — строительство и эксплуатация инфраструктуры и 3% дает туризм.

Также прилично заработали на своем лесе Ханты-Мансийский автономный округ (5 млрд рублей) и Иркутская область (4,95 млрд рублей). В целом же по стране доходы от использования лесов в 2021 году превысили 73 млрд рублей.

Напомним, что, по оценкам Рослесхоза, эффективность использования лесного хозяйства в Красноярском крае не высока — по итогу прошлого года регион занял по этому параметру лишь 42 место среди 82-х территорий РФ, в которых есть лесной фонд. Рослесхоз (и Рослесинфорг, который, собственно, и составлял рейтинг) поставил краю оценку «удовлетворительно».

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