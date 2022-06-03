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Пассажиры продолжают возвращаться в поезда дальнего следования

Пассажиры продолжают возвращаться в поезда дальнего следования
Иллюстрация: company.rzd.ru

Однако допандемийный уровень еще не достигнут.

#НОВОСТИ
В мае 2022 со станций Красноярской железной дороги на поездах дальнего следования в путешествие отправилось 130,4 тыс. человек, это на 4,5% больше, чем было в этом же месяце годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.
 
За пять же месяцев года этим видом транспорта воспользовалось 573 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2021-го на 5,9%.
Общее число пассажиров, отправившихся со станций КрасЖД, также выросло. В мае (год к году) оно выросло на 10,3% и составило 774 тыс., а в январе-мае — на 6,2% до 2,662 млн.
 
Пассажирооборот в мае 2022-го составил 162,8 млн пасс-км, что на 10,5% выше показателя того же периода 2021 года, а за пять месяцев года — 686 млн пасс-км (+10,1% год к году).
 
Меж тем допандемийный уровень перевозок ни в общем объеме, ни в дальнем следовании пока не достигнут. Так, в мае 2019 года по КрасЖД в дальних направлениях отправилось порядка 150 тыс. человек, а в целом — около 825,5 тыс.
 
Напомним, что железнодорожные перевозки пассажиров резко сократились весной 2020 года. В дальнем следовании они тогда потеряли 70% (май 2020 к маю 2019), а в общем объеме — 35,4%.
 
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По итогам прошлого года в этом сегменте грузовых отправлений было зафиксировано снижение объемов. В этом же году они снова вернулись к росту.

«И поезда, и самолеты»: санкции не отбили у красноярцев желание путешествовать

В марте количество пассажиров, воспользовавшихся железной дорогой для поездок в другие города, как и тех, кто пользовался воздушным транспортом, увеличилось.

Пассажиропоток красноярского аэропорта сильно сдал в динамике

Апрель оказался не самым «прибыльным» месяцем в плане количества пассажиров, прошедших через воздушную гавань. Грузооборот же ее и вовсе снизился — впрочем, не в первые в 2022.

Автор: Петр Савельев
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