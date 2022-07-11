Экспорт зерна и рапса из Красноярского края упал почти вдвое

Общий объем отгрузок этих культур по итогу полугода вырос на треть.

За первые шесть месяцев 2022 года из Красноярского края на экспорт отправлено 96,8 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Такие данные опубликовало региональное управление Россельхознадзора.

Основной объем поставок пришелся на рапс — 73,3 тыс. тонн, овес — 7,6 тыс. тонн и пшеницу — 5,5 тыс. тонн. Главным экспортером стала Беларусь, закупившая в крае 72,1 тыс. тонн рапса. Плюс к этому красноярское зерно отправилось в Китай (7,4 тыс. тонн зерна, 0,7 тонн льна), Казахстан (2,5 тыс. тонн зерна, 1,2 тонн рапса и 1,6 тонн гороха), Киргизию (3,7 тыс. тонн зерна, 0,4 тыс. тонн гороха), Монголию (1,2 тыс. тонн зерна) и Латвию (0,3 тыс. тонн зерна).

По сравнению с первым полугодием 2021-го, экспорт зерновых и масличных из Красноярского края довольно ощутимо просел. Тогда за рубеж было отправлено более 160 тыс. тонн этих культур. Причем основной объем — около 107 тыс. тонн — пришелся на пшеницу. Рапса же было отгружено лишь 43 тыс. тонн.

В общей сложности в январе-июне 2022 года из Красноярского края было вывезено более 1 млн тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха, что на 33% больше, чем за тот же срок годом ранее. Причем более 34,6 тыс. тонн зерна отгружено в морские порты Санкт-Петербурга и Новороссийска для дальнейшей отправки на экспорт (считается внутрироссийской поставкой).

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