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Экспорт зерна и рапса из Красноярского края упал почти вдвое

Экспорт зерна и рапса из Красноярского края упал почти вдвое
Иллюстрация: pixabay.com

Общий объем отгрузок этих культур по итогу полугода вырос на треть.

#НОВОСТИ
За первые шесть месяцев 2022 года из Красноярского края на экспорт отправлено 96,8 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Такие данные опубликовало региональное управление Россельхознадзора.
 
Основной объем поставок пришелся на рапс — 73,3 тыс. тонн, овес — 7,6 тыс. тонн и пшеницу — 5,5 тыс. тонн. Главным экспортером стала Беларусь, закупившая в крае 72,1 тыс. тонн рапса. Плюс к этому красноярское зерно отправилось в Китай (7,4 тыс. тонн зерна, 0,7 тонн льна), Казахстан (2,5 тыс. тонн зерна, 1,2 тонн рапса и 1,6 тонн гороха), Киргизию (3,7 тыс. тонн зерна, 0,4 тыс. тонн гороха), Монголию (1,2 тыс. тонн зерна) и Латвию (0,3 тыс. тонн зерна).
 
По сравнению с первым полугодием 2021-го, экспорт зерновых и масличных из Красноярского края довольно ощутимо просел. Тогда за рубеж было отправлено более 160 тыс. тонн этих культур. Причем основной объем — около 107 тыс. тонн — пришелся на пшеницу. Рапса же было отгружено лишь 43 тыс. тонн.
 
В общей сложности в январе-июне 2022 года из Красноярского края было вывезено более 1 млн тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха, что на 33% больше, чем за тот же срок годом ранее. Причем более 34,6 тыс. тонн зерна отгружено в морские порты Санкт-Петербурга и Новороссийска для дальнейшей отправки на экспорт (считается внутрироссийской поставкой).
 
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Некоторые сегменты неплохо прибавили, но в целом объемы отправленных грузов не увеличились, но и не упали.

Красноярский край отгрузил на внешний и внутренний рынок почти 1 млн тонн зерновых

Более чем двукратное падение экспорта в этом сегменте, было компенсировано внутрироссийским потреблением.

Красноярский край заработал на лесе больше других регионов в России

И это при том, что эффективность использования лесного хозяйства региона далека от идеальной.

Автор: Петр Савельев
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