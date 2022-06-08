Красноярский край отгрузил на внешний и внутренний рынок почти 1 млн тонн зерновых

Более чем двукратное падение экспорта в этом сегменте, было компенсировано внутрироссийским потреблением.

За пять месяцев 2022 года из Красноярского края вывезли 939,7 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Это на 35% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Такой прирост отгрузок обеспечило увеличение потребления красноярского зерна в регионах России. В общей сложности туда отправили 871 тыс. тонн, что на 59% больше, чем годом ранее.

С экспортом же ситуация обратная. В прямых отгрузках за рубеж край потерял 54%. Их итоговый объем составил 68,8 тыс. тонн. Основная часть — 49,3 тыс. тонн — это рапс. Остальное: овес (5,8 тыс. тонн), пшеница (5,5 тыс. тонн) и понемногу льна и гороха.

Помимо этого 34,6 тыс. тонн зерна было отгружено в морские порты Санкт-Петербурга и Новороссийска для дальнейшей отправки на экспорт. Это на 18,4% меньше, чем в январе-мае 2021 года.

Таким образом в целом на 1 июня 2022 года из края было отправлено за рубеж 108,8 тыс. тонн зерна и масличных культур, что на 42,8% меньше, чем на ту же дату прошлого года.

Напомним, что правительство РФ в марте этого года запретило вывозить зерно в страны Евразийского экономического союза. В сегодняшней версии соответствующего постановления ограничение действует до 30 июня 2022 года.

Также стало известно, что Минсельхоз РФ готовится повысить экспортные пошлины на зерно. По информации «Известий», если цена на пшеницу поднимется выше $375 за тонну, а ячменя и кукурузы выше $350 за тонну, пошлина увеличится на 10%. На конец мая, по данным министерства, которые приводит издание, цены на эти виды зерновых были на уровне $373,2, $294,3 и $290,7 за тонну соответственно.

Речь о применении „плавающей“ экспортной пошлины, которую ведомство [Минсельхоз РФ] установило ранее. Ее взимают с разницы между двумя показателями: индикативной ценой и базовой (ее рассчитывает сам Минсельхоз, хотя министерство не поясняет, на основе каких данных)», — уточняют «Известия».

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