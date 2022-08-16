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Контейнерный экспорт по КрасЖД просел на 2%

Контейнерный экспорт по КрасЖД просел на 2%
Иллюстрация: kras.rzd.ru

В целом этот сегмент перевозок продолжает расти, но основной прирост идет по внутрироссийским направлениям, а вот эскортное сокращается.

#НОВОСТИ
За семь месяцев 2022 года по Красноярской железной дороге перевезено 139,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) — это на 6,6% больше, чем за тот же срок годом ранее.
 
Большая часть этих контейнеров — 110 тыс. ДФЭ — были гружеными. С их помощью было перевезено 1,85 млн тонн грузов.
 
Основной рост количества контейнеров был отмечен в следующих секторах:
  • цветные металлы — 10,9 тыс. ДФЭ (+6,1%);
  • остальные и сборные грузы — 8,2 тыс. (+17,7%);
  • химикаты и сода — 7,3 тыс. (+6,5%);
  • лом черных металлов — 2,1 тыс. (+8%);
  • строительные грузы — 593 ДФЭ (+0,2%);
  • зерно — 397 ДФЭ (+28,1%).
Больше всего контейнерами везли товаров на экспорт — 99,1 тыс. ДФЭ. Однако это на 2,1% меньше, чем было годом ранее. А вот внутрироссийские перевозки выросли на 36,7% и составили 40,4 тыс. ДФЭ.
 
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Автор: Петр Савельев
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