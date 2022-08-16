Контейнерный экспорт по КрасЖД просел на 2%

В целом этот сегмент перевозок продолжает расти, но основной прирост идет по внутрироссийским направлениям, а вот эскортное сокращается.

За семь месяцев 2022 года по Красноярской железной дороге перевезено 139,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) — это на 6,6% больше, чем за тот же срок годом ранее.

Большая часть этих контейнеров — 110 тыс. ДФЭ — были гружеными. С их помощью было перевезено 1,85 млн тонн грузов.

Основной рост количества контейнеров был отмечен в следующих секторах:

цветные металлы — 10,9 тыс. ДФЭ (+6,1%);

остальные и сборные грузы — 8,2 тыс. (+17,7%);

химикаты и сода — 7,3 тыс. (+6,5%);

лом черных металлов — 2,1 тыс. (+8%);

строительные грузы — 593 ДФЭ (+0,2%);

зерно — 397 ДФЭ (+28,1%).

Больше всего контейнерами везли товаров на экспорт — 99,1 тыс. ДФЭ. Однако это на 2,1% меньше, чем было годом ранее. А вот внутрироссийские перевозки выросли на 36,7% и составили 40,4 тыс. ДФЭ.

Читайте также:

Погрузка на КрасЖД сохраняется на уровне прошлого года По железной дороге стали перевозить больше нефти, руды и зерна.

Обмелевший Енисей заставил скорректировать пассажирские перевозки по реке

Грузовых перевозок ограничение практически не коснется — крупнотоннажный флот ушел из Красноярска до критического снижения уровня воды.

Красноярскому аэропорту нарастят грузовую производительность

Оператор грузового терминала воздушной гавани решил заняться бережливым производством.