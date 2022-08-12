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Погрузка на КрасЖД сохраняется на уровне прошлого года

Погрузка на КрасЖД сохраняется на уровне прошлого года
Иллюстрация: kras.rzd.ru

По железной дороге стали перевозить больше нефти, руды и зерна.

#НОВОСТИ
За семь месяцев 2022 года со станций Красноярской железной дороги (охватывает Красноярский край, Хакасию, частично Кемеровскую и Иркутскую области) отправлено 45,7 млн тонн груза, что соответствует уровню этого же периода прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.
 
При этом в некоторых сегментах объем погрузки ощутимо вырос. В частности:
  • нефть и нефтепродукты —3,4 млн тонн (+21,5);
  • зерно — 939,2 тыс. тонн (+7,1%);
  • руда железная и марганцевая — 936,1 тыс. тонн (+44,1%);
  • строительные грузы — 695 тыс. тонн (+17,5%);
  • промышленное сырье — 646,1 тыс. тонн (+24%).
Грузооборот КрасЖД за отчетный период также вырос на 1,7% (год к году) и составил 79,4 млрд тонно-км.
 
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Всего таких судов будет построено десять. В ряду прочего они будут доставлять грузы для инвестпроектов «Норникеля».

Рост контейнерных перевозок по КрасЖД взял российский вектор

Еще в начале года экспорт рос, но теперь основная прибавка идет по внутрироссийским направлениям.

Автор: Петр Савельев
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