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Красноярскому аэропорту нарастят грузовую производительность

Красноярскому аэропорту нарастят грузовую производительность
Иллюстрация: krskstate.ru

Оператор грузового терминала воздушной гавани решил заняться бережливым производством.

#НОВОСТИ
Компания «Сибирь Карго Сервис», которая обрабатывает грузы в красноярском аэропорту, подключилась к нацпроекту «Производительность труда», сообщили в правительстве Красноярского края.
В планах — увеличение производительности труда на 5% ежегодно, снижение дистанции и времени транспортировки, повышение загрузки оборудования до 85%», — рассказали в пресс-службе.
По данным сервиса проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», учредителем «Сибирь Карго Сервис» является Игорь Каталевский. Плюс к этому он владеет еще двумя компаниями — «Сибирь Логистик Карго» и инвестиционной группой «Кратос», которые также базируются в аэропорту Красноярска. За прошлый год «Сибирь Карго Сервис» заработала 83,4 млн рублей прибыли (+32,6 млн к 2020-му) при выручке 492,5 млн (+112,1 млн к 2020-му).
 
На сегодня «Сибирь Карго Сервис» является единственной компанией, которая обслуживает грузовые потоки аэропорта Красноярск. Но в скором времени ситуация изменится — как рассказали DK.RU в пресс-службе воздушной гавани, на новый грузовой терминал, который планируется запустить в этом году, зайдет собственный оператор аэропорта.
 
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Чем вызвано это желание и каким будет продаваемый пакет пока неясно.

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Награду присудили по итогам голосования пассажиров. Это уже седьмая премия, которую получил аэропорт.

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Продлятся работы примерно полгода. В результате в порту появятся дополнительные места стоянки воздушных судов и другая инфраструктура.

Автор: Петр Савельев
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