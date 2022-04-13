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Новый грузовой терминал красноярского аэропорта запустят к концу лета

Новый грузовой терминал красноярского аэропорта запустят к концу лета
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Радикальное снижение грузопотока, проходящего через воздушную гавань, не повлияло на ее планы развития.

#НОВОСТИ
Новый грузовой терминал в Красноярском аэропорту начнет работать в конце лета 2022 года. Об этом DK.RU рассказал генеральный директор воздушной гавани Андрей Метцлер.
Несмотря на снижение количества грузовых рейсов и грузопотока, мы продолжаем следовать принятой стратегии по развитию грузового бизнеса в аэропорту Красноярск и работать над созданием грузового терминала», — сказал он.
Новый терминал сможет «переваривать» до 14 000 тонн грузов в год. Это существенная прибавка к существующим мощностям — в рекордном 2018 году через аэропорт Красноярска прошло 22 669 тонн.
 
Объем инвестиций в проект составит 119 млн рублей — это собственные деньги аэропорта. Про сроки окупаемости в порту не говорят — слишком велика неопределенность в части грузового сообщения между Европой и Азией.
 
Из-за прерывания этих логистических цепочек аэропорт в марте потерял приличное количество грузовых рейсов. В частности, полеты приостановила «Волга-Днепр», являвшаяся базовой грузовой авиакомпанией красноярской воздушной гавани. В результате, по словам Метцлера, сейчас через аэропорт Красноярска летает три «грузовика»: S7 Cargo, «Авиакон Цитотранс» и «Авиастар».
Мы работаем со всеми перевозчиками и создаем все условия для увеличения частоты рейсов и восстановления их количества», — подытожил гендиректор аэропорта.
В целом, до эскалации конфликта с Украиной и введения санкций, спрос на грузовые перевозки через Красноярск был весьма высок. Как рассказывал Андрей Метцлер в начале этого года, в 2021-м через порт прошло 3 952 грузовых рейса.
Но мы ожидаем, что в этом году авиасообщение между Россией и Китаем восстановится, поэтому часть рейсов полетят напрямую, без технической посадки у нас. При условии восстановления полноценного грузового авиасообщения между Россией и Китаем мы рассчитываем сохранить спрос в 2800 рейсов; в таком случае прибыль от грузовых авиаперевозчиков составит 340 млн рублей», — говорил он в интервью «Деловому кварталу».
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Автор: Евгений Волошинский
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