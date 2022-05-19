В красноярском аэропорту начали ремонтировать перрон

Продлятся работы примерно полгода. В результате в порту появятся дополнительные места стоянки воздушных судов и другая инфраструктура.

В аэропорту Красноярска начали ремонтировать перрон. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Подрядчиком выступает компания «Возрождение» из Санкт-Петербурга. Ей предстоит заменить 109,2 тыс. кв. м. покрытия перрона.

Также после реконструкции здесь появятся 5 дополнительных мест стоянок самолетов, 2 специализированные площадки обработки противообледенительной жидкостью, новое осветительное оборудование для техобслуживания воздушных судов на местах стоянки, 5 тупиковых и 6 самоходных мест стоянки для любых типов воздушных судов.

Обойдется все это в 2,3 млрд рублей. Закончить работы планируют к декабрю 2023 года.

Реконструкция перрона является одним из ключевых факторов для реализации проекта международного транспортно-логистического хаба. В результате нее увеличится пропускная способность аэропорта и сократятся расходы на текущий ремонт плоскостных сооружений», — рассказали в аэропорту, но точных данных ожидаемого увеличения не привели.

Напомним, что первый реконструкции перрона — участок перед Терминалом 1 — был реализован в 2017-2018 годах. А в 2019-2021 годах в аэропорту построили новую магистральную рулежную дорожку.

Читайте также:

Пассажиропоток красноярского аэропорта сильно сдал в динамике Апрель оказался не самым «прибыльным» месяцем в плане количества пассажиров, прошедших через воздушную гавань. Грузооборот же ее и вовсе снизился — впрочем, не в первые в 2022.

Авиакомпания «Россия» приземлит в Красноярске свое подразделение

В частности, «Россия» планирует расширить маршрутную сеть из Красноярска. Речь как о межрегиональных, так и о международных полетах.

Аэропорт Красноярска заработал больше 1 млрд рублей чистой прибыли

Аэропорт Красноярска занял второе место по показателю чистой прибыли по итогам 2021 года среди аэропортов Сибири. На первой строчке аэропорт Новосибирска (Толмачево) с результатом 3 млрд рублей.