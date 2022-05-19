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В красноярском аэропорту начали ремонтировать перрон

В красноярском аэропорту начали ремонтировать перрон
Автор фото: Евгения Шихалеева. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Продлятся работы примерно полгода. В результате в порту появятся дополнительные места стоянки воздушных судов и другая инфраструктура.

#НОВОСТИ
В аэропорту Красноярска начали ремонтировать перрон. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
 
Подрядчиком выступает компания «Возрождение» из Санкт-Петербурга. Ей предстоит заменить 109,2 тыс. кв. м. покрытия перрона.
 
Также после реконструкции здесь появятся 5 дополнительных мест стоянок самолетов, 2 специализированные площадки обработки противообледенительной жидкостью, новое осветительное оборудование для техобслуживания воздушных судов на местах стоянки, 5 тупиковых и 6 самоходных мест стоянки для любых типов воздушных судов.
 
Обойдется все это в 2,3 млрд рублей. Закончить работы планируют к декабрю 2023 года.
Реконструкция перрона является одним из ключевых факторов для реализации проекта международного транспортно-логистического хаба. В результате нее увеличится пропускная способность аэропорта и сократятся расходы на текущий ремонт плоскостных сооружений», — рассказали в аэропорту, но точных данных ожидаемого увеличения не привели.
Напомним, что первый реконструкции перрона — участок перед Терминалом 1 — был реализован в 2017-2018 годах. А в 2019-2021 годах в аэропорту построили новую магистральную рулежную дорожку.
 
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Автор: Петр Савельев
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