В красноярском аэропорту начали ремонтировать перрон
Продлятся работы примерно полгода. В результате в порту появятся дополнительные места стоянки воздушных судов и другая инфраструктура.
Реконструкция перрона является одним из ключевых факторов для реализации проекта международного транспортно-логистического хаба. В результате нее увеличится пропускная способность аэропорта и сократятся расходы на текущий ремонт плоскостных сооружений», — рассказали в аэропорту, но точных данных ожидаемого увеличения не привели.
Апрель оказался не самым «прибыльным» месяцем в плане количества пассажиров, прошедших через воздушную гавань. Грузооборот же ее и вовсе снизился — впрочем, не в первые в 2022.
Авиакомпания «Россия» приземлит в Красноярске свое подразделение
В частности, «Россия» планирует расширить маршрутную сеть из Красноярска. Речь как о межрегиональных, так и о международных полетах.
Аэропорт Красноярска заработал больше 1 млрд рублей чистой прибыли
Аэропорт Красноярска занял второе место по показателю чистой прибыли по итогам 2021 года среди аэропортов Сибири. На первой строчке аэропорт Новосибирска (Толмачево) с результатом 3 млрд рублей.