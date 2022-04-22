Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.04
74,99
81,22
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Аэропорт Красноярска заработал больше 1 млрд. рублей чистой прибыли

Аэропорт Красноярска заработал больше 1 млрд. рублей чистой прибыли
Иллюстрация: предоставлено аэропортом Красноярск (автор - Ольга Соколова)

Аэропорт Красноярска занял второе место по показателю чистой прибыли по итогам 2021 года среди аэропортов Сибири. На первой строчке аэропорт Новосибирска (Толмачево) с результатом 3 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Об этом пишет «Коммерсантъ»
 
Оборот красноярского аэропорта в 2021 году составил порядка 4 млрд рублей. По данным издания, выручка ООО «Аэропорт Емельяново» в 2021 году на 28% превысила допандемийные показатели и на 36,7% — показатели 2020 года. 1,07 млрд рублей пришлось на чистую прибыль аэропорта в 2021 году. 
 
Среди основных драйверов роста бизнес-показателей - рост пассажиропотока и переориентация с международных на внутренние линии, а также запуск и развитие хаба авиакомпании «Аэрофлот», которая делает ставку на региональные перевозки. 
 
Напомним, в 2021 году красноярский аэропорт побил исторический рекорд по пассажиропотоку. Через него прошло 2 731 903 пассажира, что на 63% больше, чем было в 2020-м. Число взлетно-посадочных операций по сравнению с прошлым годом также выросло — на 35% — и составило 18 133.
 
Читайте также:
«Россия» отвезет красноярцев в Читу

С 3 июня авиакомпания «Россия» запускает новый рейс из аэропорта Красноярск.

Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей

«Центр транспортной логистики» заключит с ПО «Возрождение» (Спб) контракт реконструкции перрона в аэропорту Емельяново. Это вторая очередь первого этапа.

Новый грузовой терминал красноярского аэропорта запустят к концу лета

Радикальное снижение грузопотока, проходящего через воздушную гавань, не повлияло на ее планы развития.

Красноярский аэропорт: санкции подрезали крылья «грузовикам»

Самолеты через воздушную гавань стали летать реже, а грузов перевозить меньше. А вот в пассажирском сегменте все еще отмечается рост.

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Футболисты забили улицы Красноярска автомобилямиФутболисты забили улицы Красноярска автомобилями
  • УСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроенияУСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроения
  • Парад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню ПобедыПарад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню Победы
  • «Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной«Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной
  • McDonald's пропишется в спальных районах: франчайзи в Сибири рассказал о планах развитияMcDonald's пропишется в спальных районах: франчайзи в Сибири рассказал о планах развития
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.