Аэропорт Красноярска заработал больше 1 млрд. рублей чистой прибыли

Аэропорт Красноярска занял второе место по показателю чистой прибыли по итогам 2021 года среди аэропортов Сибири. На первой строчке аэропорт Новосибирска (Толмачево) с результатом 3 млрд рублей.

Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Оборот красноярского аэропорта в 2021 году составил порядка 4 млрд рублей. По данным издания, выручка ООО « Аэропорт Емельяново » в 2021 году на 28% превысила допандемийные показатели и на 36,7% — показатели 2020 года. 1,07 млрд рублей пришлось на чистую прибыль аэропорта в 2021 году.

Среди основных драйверов роста бизнес-показателей - рост пассажиропотока и переориентация с международных на внутренние линии, а также запуск и развитие хаба авиакомпании «Аэрофлот», которая делает ставку на региональные перевозки.

Напомним, в 2021 году красноярский аэропорт побил исторический рекорд по пассажиропотоку . Через него прошло 2 731 903 пассажира, что на 63% больше, чем было в 2020-м. Число взлетно-посадочных операций по сравнению с прошлым годом также выросло — на 35% — и составило 18 133.

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