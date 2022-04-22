Аэропорт Красноярска заработал больше 1 млрд. рублей чистой прибыли
Аэропорт Красноярска занял второе место по показателю чистой прибыли по итогам 2021 года среди аэропортов Сибири. На первой строчке аэропорт Новосибирска (Толмачево) с результатом 3 млрд рублей.
С 3 июня авиакомпания «Россия» запускает новый рейс из аэропорта Красноярск.
Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей
«Центр транспортной логистики» заключит с ПО «Возрождение» (Спб) контракт реконструкции перрона в аэропорту Емельяново. Это вторая очередь первого этапа.
Новый грузовой терминал красноярского аэропорта запустят к концу лета
Радикальное снижение грузопотока, проходящего через воздушную гавань, не повлияло на ее планы развития.
Красноярский аэропорт: санкции подрезали крылья «грузовикам»
Самолеты через воздушную гавань стали летать реже, а грузов перевозить меньше. А вот в пассажирском сегменте все еще отмечается рост.