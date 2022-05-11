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Пассажиропоток красноярского аэропорта сильно сдал в динамике

Пассажиропоток красноярского аэропорта сильно сдал в динамике
Иллюстрация: kja.aero

Апрель оказался не самым «прибыльным» месяцем в плане количества пассажиров, прошедших через воздушную гавань. Грузооборот же ее и вовсе снизился — впрочем, не в первые в этом году

#НОВОСТИ
За апрель 2022 года через аэропорт Красноярска прошло 176 144 человека, что на 4% больше, чем было в этом же месяце годом ранее, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
 
В сравнении же с мартом роста и вовсе не произошло (- 44 человека). Да и динамика годового прироста снизилась более чем вдвое — в марте рост год к году был на уровне 10%.
 
Как говорят в аэропорту, это довольно типичная история — как правило, пассажирский трафик апреля гораздо ниже марта.
 
Продолжило сокращаться и количество самолетовылетов. Причем, если в марте снижение этого показателя год к году составляло 8%, то в апреле уже 18,4% (1 009 взлетов в апреле 2022 года, против 1 237 годом ранее).
 
А вот снижение грузооборота порта замедлилось — с 17,7% в марте, до 14,6% в апреле. В итоге, в отчетном месяце аэропорт обработал 1 217 тонн — это почти столько же, сколько и в предыдущем месяце (1 212 тонн).
 
Напомним, что в изначальных планах красноярского аэропорта на 2022 год было обслужить как минимум 3 млн пассажиров.
 
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Автор: Петр Савельев
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