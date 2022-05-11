Пассажиропоток красноярского аэропорта сильно сдал в динамике
Апрель оказался не самым «прибыльным» месяцем в плане количества пассажиров, прошедших через воздушную гавань. Грузооборот же ее и вовсе снизился — впрочем, не в первые в этом году
В частности, «Россия» планирует расширить маршрутную сеть из Красноярска. Речь как о межрегиональных, так и о международных полетах.
Аэропорт Красноярска заработал больше 1 млрд рублей чистой прибыли
Аэропорт Красноярска занял второе место по показателю чистой прибыли по итогам 2021 года среди аэропортов Сибири. На первой строчке аэропорт Новосибирска (Толмачево) с результатом 3 млрд рублей.
Красноярский аэропорт: санкции подрезали крылья «грузовикам»
Самолеты через воздушную гавань стали летать реже, а грузов перевозить меньше. А вот в пассажирском сегменте все еще отмечается рост.
Новый грузовой терминал красноярского аэропорта запустят к концу лета
Радикальное снижение грузопотока, проходящего через воздушную гавань, не повлияло на ее планы развития.