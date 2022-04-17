Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей

«Центр транспортной логистики» заключит с ПО «Возрождение» (Спб) контракт реконструкции перрона в аэропорту Емельяново. Это вторая очередь первого этапа.

ПО «Возрождение» стало единственным участником торгов. Стоимость контракта порядка 2,3 млрд рублей.

Закончить работы подрядчику необходимо до апреля 2024.

Ранее правительство Красноярского края сообщало, что в рамках работ по реконструкции снимут изношенное покрытие у здания терминала, новое уложат «с устройством современной, экологичной системы очистки сточных вод».

Напомним, что аэропорт «Красноярск» в 2021 обслужил 2,69 млн человек, что на 50% больше, чем в 2020.

Справка АО «ПО «Возрождение» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в июле 1997, гендиректор — Михаил Клобертанс. Компания ведет деятельность в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. По итогам 2021 выручка компании составила 24,3 млрд рублей, чистая прибыль 3,4 млрд рублей.

Читайте далее