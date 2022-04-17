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Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей

Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей
Иллюстрация: arspress.ru

«Центр транспортной логистики» заключит с ПО «Возрождение» (Спб) контракт реконструкции перрона в аэропорту Емельяново. Это вторая очередь первого этапа.

#НОВОСТИ

ПО «Возрождение» стало единственным участником торгов. Стоимость контракта порядка 2,3 млрд рублей.

Закончить работы подрядчику необходимо до апреля 2024.

Ранее правительство Красноярского края сообщало, что в рамках работ по реконструкции снимут изношенное покрытие у здания терминала, новое уложат «с устройством современной, экологичной системы очистки сточных вод».

Напомним, что аэропорт «Красноярск» в 2021 обслужил 2,69 млн человек, что на 50% больше, чем в 2020.

Справка

 
АО «ПО «Возрождение» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в июле 1997, гендиректор — Михаил Клобертанс. Компания ведет деятельность в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. По итогам 2021 выручка компании составила 24,3 млрд рублей, чистая прибыль 3,4 млрд рублей.
 

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Автор: Стас Гончаров
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