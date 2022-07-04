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Краевые акции красноярского аэропорта продадут новым владельцам

Краевые акции красноярского аэропорта продадут новым владельцам
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Чем вызвано это желание и каким будет продаваемый пакет пока неясно.

#НОВОСТИ
Кабмин Красноярского края решил продать свои акции аэропорта Красноярск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат регионального Законодательного Собрания Александр Глисков.
Правительство в срочном порядке внесло законопроект о продаже акций Красноярского аэропорта», — написал он.
Подробностей Глисков не привел.
 
В правительстве Красноярского края DK.RU подтвердили, что такой документ действительно внесен сегодня, пообещав о деталях рассказать позже.
 
Сейчас красноярским аэропортом управляет компания «Эра Групп», часть которой (какая именно — непонятно) принадлежит краевому «Центру транспортной логистики», а контрольный пакет акций — компании «Красинвест», полностью принадлежащей «Базовому аэропортовому оператору». Какая доля акций правительства планируется к отчуждению, неясно.
 
Напомним, что в середине прошлой недели региональный Кабмин выставил на продажу свой пакет акций «Красноярскнефтепродукта». За сеть АЗС и несколько нефтебаз хотят минимум 2,3 млрд рублей.
 
Обновлено в 14:45: в краевом правительстве пояснили, что сейчас Центру транспортной логистики принадлежит 49% акций «Эры Групп». Продать планируется часть этого пакета, после чего доля краевой компании компании снизится до 34 %. Продажа будет проходить через аукцион с преимущественным правом выкупа вторым акционером — «Красинвест».
 
Цена пакета пока не определена — ее установит независимый оценщик, после согласования сделки с Законодательным Собранием.
Средства от продажи пакета акций будут направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры аэропорта Красноярск. Напомним, в собственности края находится вся плоскостная инфраструктура аэропорта, требующая модернизации одновременно с обновлением терминальной части аэропортового хозяйства», — говорят в правительстве.
 
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Награду присудили по итогам голосования пассажиров. Это уже седьмая премия, которую получил аэропорт.

В красноярском аэропорту начали ремонтировать перрон

Продлятся работы примерно полгода. В результате в порту появятся дополнительные места стоянки воздушных судов и другая инфраструктура.

Пассажиропоток красноярского аэропорта сильно сдал в динамике

Апрель оказался не самым «прибыльным» месяцем в плане количества пассажиров, прошедших через воздушную гавань. Грузооборот же ее и вовсе снизился — впрочем, не в первые в 2022.

 
Автор: Петр Савельев
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