Краевые акции красноярского аэропорта продадут новым владельцам

Чем вызвано это желание и каким будет продаваемый пакет пока неясно.

Кабмин Красноярского края решил продать свои акции аэропорта Красноярск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат регионального Законодательного Собрания Александр Глисков.

Правительство в срочном порядке внесло законопроект о продаже акций Красноярского аэропорта», — написал он.

Подробностей Глисков не привел.

В правительстве Красноярского края DK.RU подтвердили, что такой документ действительно внесен сегодня, пообещав о деталях рассказать позже.

Сейчас красноярским аэропортом управляет компания «Эра Групп», часть которой (какая именно — непонятно) принадлежит краевому «Центру транспортной логистики», а контрольный пакет акций — компании «Красинвест», полностью принадлежащей «Базовому аэропортовому оператору». Какая доля акций правительства планируется к отчуждению, неясно.

Напомним, что в середине прошлой недели региональный Кабмин выставил на продажу свой пакет акций «Красноярскнефтепродукта». За сеть АЗС и несколько нефтебаз хотят минимум 2,3 млрд рублей.

Обновлено в 14:45: в краевом правительстве пояснили, что сейчас Центру транспортной логистики принадлежит 49% акций «Эры Групп». Продать планируется часть этого пакета, после чего доля краевой компании компании снизится до 34 %. Продажа будет проходить через аукцион с преимущественным правом выкупа вторым акционером — «Красинвест». Цена пакета пока не определена — ее установит независимый оценщик, после согласования сделки с Законодательным Собранием. Средства от продажи пакета акций будут направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры аэропорта Красноярск. Напомним, в собственности края находится вся плоскостная инфраструктура аэропорта, требующая модернизации одновременно с обновлением терминальной части аэропортового хозяйства», — говорят в правительстве.

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