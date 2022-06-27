Госпакет акций «Красноярскнефтепродукта» выставили на торги за 2,3 млрд рублей

Торги назначены на сентябрь этого года. Сейчас идет процесс приема заявок.

Долю «Красноярскнефтепродукта», которая принадлежит Красноярскому краю (57,99% акций), выставили на торги, сообщает «Коммерсантъ».

Сам аукцион назначен на 13 сентября 2022 года. Начальная цена лота — более 2,3 млрд рублей с шагом в 116 млн рублей.

Напомним, что краевое правительство решило выйти из состава акционеров КНП в ноябре 2021 года. Тогда чиновники сообщали, что износ основных фондов компании превышает 50% и требуются серьезные вложения в их модернизацию.

В апреле 2022 года власти закончили оценку предприятия и совей доли. Тогда цифр они не называли, но говорили, что ищут профильного инвестора.

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