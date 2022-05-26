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Аэропорт Красноярска получил «Крылья России»

Аэропорт Красноярска получил «Крылья России»
Автор фото: Слава Степанов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Награду присудили по итогам голосования пассажиров. Это уже седьмая премия, которую получил аэропорт.

#НОВОСТИ
Красноярский аэропорт стал лауреатом национальной авиапремии «Крылья России» в номинации «Российский аэропорт года — лидер пассажирских симпатий». Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
 
Премия вручалась по итогам 2021. Победитель определялся голосованием пассажиров.
Аэропорт Красноярск уделяет огромное внимание комфорту и безопасности пассажиров, стремится сделать пребывание в аэропорту максимально удобным. Мы рады, что наш труд получил высокую оценку, но нет предела совершенству, поэтому мы будем продолжать развивать клиентский сервис на еще более высоком уровне», — сказал генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.
Аэропорт Красноярска получил «Крылья России» 1
Андрей Метцлер с наградой; Фото: vk.com/kja.aero
 
Это уже седьмая премия, которую красноярский аэропорт получает за последние два года. Например, в феврале 2022 он был признан лучшим в 2021 по версии премии «Воздушные ворота России».
 
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Продлятся работы примерно полгода. В результате в порту появятся дополнительные места стоянки воздушных судов и другая инфраструктура.

Пассажиропоток красноярского аэропорта сильно сдал в динамике

Апрель оказался не самым «прибыльным» месяцем в плане количества пассажиров, прошедших через воздушную гавань. Грузооборот же ее и вовсе снизился — впрочем, не в первые в 2022.

Аэропорт Красноярска заработал больше 1 млрд рублей чистой прибыли

Аэропорт Красноярска занял второе место по показателю чистой прибыли по итогам 2021 года среди аэропортов Сибири. На первой строчке аэропорт Новосибирска (Толмачево) с результатом 3 млрд рублей.

 

Автор: Петр Савельев
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