Аэропорт Красноярск вновь признали лучшим в России

Международный аэропорт имени Хворостовского стал победителем VIII национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2021» в категории от 2 до 4 млн. пассажиров в год.

Правда, первое место воздушная гавань Красноярска разделила с международным аэропортом Казани.

Премия «Воздушные ворота России» проводится ежегодно в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS. В экспертный совет входят представители ведущих российских авиакомпаний, руководители предприятий гражданской авиации и авторитетные отраслевые СМИ.

Как отметил генеральный директор красноярского аэропорта Андрей Метцлер, 2021 год был отмечен несколькими важными событиями: воздушная гавань поставила рекорд по суточному пассажиропотоку, а также обслужила максимальное количество авиапассажиров за год – 2,7 млн человек.

Не стоит забывать и о событиях, которые напрямую повлияли на рост показателей: это открытие магистральной рулежной дорожки, а также запуск первого регионального хаба авиакомпании «Аэрофлот»», - напомнил Андрей Метцлер.

Красноярский аэропорт уже получал премию «Воздушные ворота России» в 2021 году, а годом ранее занял второе место в рейтинге самых удобных аэропортов России по версии Forbes.

По теме: