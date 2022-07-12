Рост контейнерных перевозок по КрасЖД взял российский вектор

Еще в начале года экспорт рос, но теперь основная прибавка идет по внутрироссийским направлениям.

За первые шесть месяцев 2022 года по Красноярской железной дороге перевезли 116,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.

Основной прирост произошел на внутрироссийских направлениях. Количество перевезенных по ним контейнеров увеличилось на 29,3% и составил о 33,7 тыс. ДФЭ. Экспорт тоже прибавил, но не так много (1,3%), и достиг объема в 83,2 тыс. ДФЭ. Отметим, что по итогу первых двух месяцев года прирост на экспортнх направлениях составлял 36%.

Большая часть контейнеров — 93 тыс. — были гружеными. В итоги ими за полгода было перевезено 1,564 млн тонн грузов (+0,5%). Рост отмечался в следующих сегментах грузов:

цветные металлы — 8,9 тыс. ДФЭ (+3,4%);

остальные и сборные грузы — 7,7 тыс. ДФЭ (+27,2%);

химикаты и сода — 6,3 тыс. ДФЭ (+2,2%);

лом черных металлов — 2 тыс. ДФЭ (+23%);

зерно — 397 ДФЭ (+28,1%);

машины, станки, двигатели — 280 ДФЭ (+45,1%).

Напомним, что в целом погрузка на КрасЖД в первом полугодии 2022-го осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 39,8 млн тонн.

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