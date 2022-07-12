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Рост контейнерных перевозок по КрасЖД взял российский вектор

Рост контейнерных перевозок по КрасЖД взял российский вектор
Иллюстрация: company.rzd.ru

Еще в начале года экспорт рос, но теперь основная прибавка идет по внутрироссийским направлениям.

#НОВОСТИ
За первые шесть месяцев 2022 года по Красноярской железной дороге перевезли 116,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.
 
Основной прирост произошел на внутрироссийских направлениях. Количество перевезенных по ним контейнеров увеличилось на 29,3% и составил о 33,7 тыс. ДФЭ. Экспорт тоже прибавил, но не так много (1,3%), и достиг объема в 83,2 тыс. ДФЭ. Отметим, что по итогу первых двух месяцев года прирост на экспортнх направлениях составлял 36%.
 
Большая часть контейнеров — 93 тыс. — были гружеными. В итоги ими за полгода было перевезено 1,564 млн тонн грузов (+0,5%). Рост отмечался в следующих сегментах грузов:
  • цветные металлы — 8,9 тыс. ДФЭ (+3,4%);
  • остальные и сборные грузы — 7,7 тыс. ДФЭ (+27,2%);
  • химикаты и сода — 6,3 тыс. ДФЭ (+2,2%);
  • лом черных металлов — 2 тыс. ДФЭ (+23%);
  • зерно — 397 ДФЭ (+28,1%);
  • машины, станки, двигатели — 280 ДФЭ (+45,1%).
Напомним, что в целом погрузка на КрасЖД в первом полугодии 2022-го осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 39,8 млн тонн.
 
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Общий объем отгрузок этих культур по итогу полугода вырос на треть.

Доля промышленности Красноярского края в выбросах России составляет 14%

По итогу прошлого года регион занял первое место в стране по объему выбросов предприятий в атмосферу.

Аграрии Красноярского края заработали на экспорте 4,3 млн долларов

За четыре месяца этого года они отгрузили за рубеж более 9 тыс. тонн сельхозпродукции, не считая зерновых.

Автор: Петр Савельев
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