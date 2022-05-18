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Аграрии Красноярского края заработали на экспорте 4,3 млн долларов

Аграрии Красноярского края заработали на экспорте 4,3 млн долларов
Иллюстрация: mcx.gov.ru

За четыре месяца этого года они отгрузили за рубеж более 9 тыс. тонн сельхозпродукции, не считая зерновых.

#НОВОСТИ
Сельхозпроизводители Красноярского края за четыре месяца 2022 года отгрузили за рубеж 9,2 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса на общую сумму 4,3 млн рублей. Сообщило региональное Министерство сельского хозяйства и торговли со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
 
В этот объем входит вся сельхозпродукция, отгруженная из региона. В том числе и зерно, которого в прошлом году собрали 2,6 млн тонн. По данным Минсельхоза, примерно 1,5 млн тонн из этого количества потребит край, а остальное отправится в другие регионы и на экспорт.
 
Меж тем, по данным краевого Россельхознадзора, за четыре месяца 2022 года из края по стране «разъехалось» примерно 710 тыс. тонн, а за рубеж отправилось 56,6 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Прояснить такое расхождение в экспортных цифрах таможни и сельхознадзора, не удалось.
 
Добавим, что часть затрат на производство и реализацию зерна краевым аграриям компенсировали из федерального бюджета. В общей сложности им выплатили 180 млн рублей.
 
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На поддержку смогут рассчитывать как сельхозпредприятия, так и фермеры. Главное — размер сооружения.

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По итогам прошлого года в этом сегменте грузовых отправлений было зафиксировано снижение объемов. В этом же году они снова вернулись к росту.

 

Автор: Петр Савельев
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