Аграрии Красноярского края заработали на экспорте 4,3 млн долларов

За четыре месяца этого года они отгрузили за рубеж более 9 тыс. тонн сельхозпродукции, не считая зерновых.

Сельхозпроизводители Красноярского края за четыре месяца 2022 года отгрузили за рубеж 9,2 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса на общую сумму 4,3 млн рублей. Сообщило региональное Министерство сельского хозяйства и торговли со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

В этот объем входит вся сельхозпродукция, отгруженная из региона. В том числе и зерно, которого в прошлом году собрали 2,6 млн тонн. По данным Минсельхоза, примерно 1,5 млн тонн из этого количества потребит край, а остальное отправится в другие регионы и на экспорт.

Меж тем, по данным краевого Россельхознадзора, за четыре месяца 2022 года из края по стране « разъехалось » примерно 710 тыс. тонн, а за рубеж отправилось 56,6 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Прояснить такое расхождение в экспортных цифрах таможни и сельхознадзора, не удалось.

Добавим, что часть затрат на производство и реализацию зерна краевым аграриям компенсировали из федерального бюджета. В общей сложности им выплатили 180 млн рублей.

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