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Доля промышленности Красноярского края в выбросах России составляет 14%

Доля промышленности Красноярского края в выбросах России составляет 14%
Автор фото: Илья Подшивалов. Иллюстрация: krskfoto.livejournal.com

По итогу прошлого года регион занял первое место в стране по объему выбросов предприятий в атмосферу.

#НОВОСТИ
За 2021 год выбросы предприятий Красноярского края в атмосферу составили почти 2,42 млн тонн. Это примерно 14,1% от всех выбросов российской промышленности и самый большой объем в стране. Такие данные опубликовала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.
 
По данным аналитиков, количество предприятий, загрязняющих воздух, в регионе за год выросло на 14,7% и составило 3 174. Правда, объем их выбросов сократился на 4,8%. Тогда как в целом по стране он вырос на 1,5%, а количество предприятий-загрязнителей увеличилось на 15,3% (до 131 187).
 
Среди регионов с наибольшим количеством выбросов также присутствуют Кемеровская (1,6 млн тонн; 2 место) и Иркутская (655,3 тыс. тонн; 6 место) области. На третьем месте с 1,14 млн тонн идет Ханты-Мансийский автономный округ. В нем количество выбросов за год увеличилось на 7,8%, а в Иркутской области — на 1,2%. На Кузбассе же оно сократилось на 0,5%.
 
Аналитики отмечают, что в 2021 году 84,5% всех вредных воздушных выбросов со стороны российских предприятий пришлось на 10 отраслей.
Традиционно самое негативное влияние на атмосферный воздух оказывала отрасль энергетики (3,1 млн тонн; 17,8% совокупных промышленных выбросов), на втором месте — добыча нефти и газа (2,6 млн тонн; 15,1%), на третьем — добыча металлических руд (2,1 млн тонн; 12,4%). А примерно треть (31%) загрязняющих атмосферу промышленных выбросов — это угарный газ», — рассказали в FinExpertiza.
Доля промышленности Красноярского края в выбросах России составляет 14% 1
Источник: finexpertiza.ru
 
Рост объемов загрязнения в компании связывают с окончанием пандемии коронавируса:
В 2020 году в результате снижения производственной активности, вызванного пандемией коронавируса, промышленные выбросы в атмосферу сократились до исторического минимума в 16,95 млн тонн. Однако в 2021 году, когда экономика начала бурное восстановление выбросы вредных веществ со стороны предприятий выросли до 17,21 млн тонн, практически вернувшись на допандемийный уровень (17,3 млн тонн в 2019 году)».

Для справки

 
Расчеты FinExpertiza основаны на статистической отчетности Росприроднадзора по форме 2-ТП (воздух), которую ежегодно обязаны сдавать предприятия, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
 

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Автор: Петр Савельев
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