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Контейнерный экспорт Красноярского края по железной дороге вырос более чем на треть

Контейнерный экспорт Красноярского края по железной дороге вырос более чем на треть
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Речь идет о контейнерных перевозках по КрасЖД, которые и в общем ощутимо прибавили за два первых месяца 2022 года.

#НОВОСТИ
В январе—феврале 2022 года по Красноярской железной дороге в экспортном направлении перевезено 28,4 тыс. контейнеров (ДФЭ), что на 36% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го, сообщает пресс-служба магистрали.
 
Контейнерные перевозки по внутрироссийском направлении также выросли. Они прибавили 46,2% к отчетному периоду прошлого года и составили 10,8 тыс. ДФЭ. В целом же за два первых месяца 2022-го по КрасЖД было перевезено 39,2 тыс. ДФЭ — это на 38,7% превосходит результат прошлогодних января-февраля.
 
Большая часть этих контейнеров была груженой. В общей сложности таким способом по КрасЖД перевезли 525 тыс. тонн грузов, что на 28% больше, чем годом ранее. Так, было перевезено:
  • лесные грузы — 20,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+36,7%);
  • цветные металлы — 3,3 тыс. (+11,9%);
  • остальные и сборные грузы — 2,5 тыс. (+22,2%);
  • химикаты и сода — 2,2 тыс. (+2%);
  • руда цветная и серное сырье — 1,1 тыс. (рост в 4,5 раза);
  • каменный уголь — 246 ДФЭ (абсолютный рост к январю-февралю 2021 года);
  • машины, станки, двигатели — 103 ДФЭ (+45,1%);
  • строительные грузы — 85 ДФЭ (-22,7%).
В целом погрузка на КрасЖД за два первых месяца года практически осталась на прошлогоднем уровне — потеряв лишь 0,2% она составила14 млн тонн. В частности по железной дороге было отправлено:
  • каменного угля — 9,9 млн тонн (-2,6% к январю-февралю 2021 года);
  • нефти и нефтепродуктов — 983,4 тыс. тонн (-4,9%);
  • руды цветной и серного сырья — 943,4 тыс. тонн (-2,4%);
  • зерна — 263,4 тыс. тонн (-1,3%);
  • лесных грузов — 228,3 тыс. тонн (-32%);
  • руды железной и марганцевой — 212,9 тыс. тонн (рост в 6,8 раз);
  • промышленного сырья — 150,5 тыс. тонн (+9,4%);
  • цемента — 63,9 тыс. тонн (+16%).

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Автор: Петр Савельев
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