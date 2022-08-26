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Промпроизводство в Красноярском крае выросло на 7,3%

Промпроизводство в Красноярском крае выросло на 7,3%
Иллюстрация: pixabay.com

Основной рост отмечен в добыче полезных ископаемых и производстве. А вот ЖКХ сильно просело.

#НОВОСТИ
За семь месяцев 2022 года индекс промышленного производства в Красноярском крае составил 107,3% относительно того же периода прошлого года. Такие данные опубликовали красноярские статистики.
 
Больше всего — 9,4% — прибавил сегмент обрабатывающих производств. Также подросла добыча полезных ископаемых — на 6,2%. Менее выразительной, но все же плюсовой, оказалась динамика энергетика — +2,7%. А вот сегмент ЖКХ просел на 12%.
 
В добыче полезных ископаемых погоду сделал уголь — его стали добывать на 18,8% больше. А вот нефть и природный газ прибавили лишь 5,1%.
Из продуктов питания активнее всего росло растительное масло — его производство увеличилось на 55%. Также прибавило мясное направление: собственно мяса было произведено на 8,1% больше, а мясных полуфабрикатов — на 10,5%. А вот колбаса сдает позиции — ее сделали на 6,6% меньше.
 
Рекордсменом же в падении оказалась рыба и консервы из нее — объемы производства в этом сегменте сократились 11,9%.
 
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Автор: Петр Савельев
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