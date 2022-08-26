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В Красноярске начнут производить профиль для мостов, вагонов и самолетов

В Красноярске начнут производить профиль для мостов, вагонов и самолетов
Иллюстрация: пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири.

Красноярской технологической долине нашли еще одного резидента.

#НОВОСТИ
Компания «Сибирский профиль» получила статус резидента Красноярской технологической долины. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Енисейской Сибири.
 
На базе особой экономической зоны, которой является КТД, предприятие панирует реализовать проект производства широкого алюминиевого профиля, применяемого в самолето-, вагоно- и мостостроении.
Ожидается, что реализация этого проекта позволит полностью заместить импорт крупногабаритного алюминиевого профиля. Общий объем инвестиций в проект до 2027 года составляет около 3 млрд рублей, в рамках его реализации планируется создание 76 рабочих мест», — рассказали в «Енисейской Сибири».
Компания «Сибирский профиль» станет пятым резидентом Красноярской технологической долины. Она (компания) была создана в мае 2021 года. Учредителем ее является «Русал».
 
Также резидентами КТД являются компании «Хенкон Сибирь», «Спецтехномаш», «Фабрика Феникс» и «Сибирские алюминиевые диски» (также связана с «Русалом»).
 
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Автор: Петр Савельев
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