В Красноярске начнут производить профиль для мостов, вагонов и самолетов

Красноярской технологической долине нашли еще одного резидента.

Компания «Сибирский профиль» получила статус резидента Красноярской технологической долины. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Енисейской Сибири.

На базе особой экономической зоны, которой является КТД, предприятие панирует реализовать проект производства широкого алюминиевого профиля, применяемого в самолето-, вагоно- и мостостроении.

Ожидается, что реализация этого проекта позволит полностью заместить импорт крупногабаритного алюминиевого профиля. Общий объем инвестиций в проект до 2027 года составляет около 3 млрд рублей, в рамках его реализации планируется создание 76 рабочих мест», — рассказали в «Енисейской Сибири».

Компания «Сибирский профиль» станет пятым резидентом Красноярской технологической долины. Она (компания) была создана в мае 2021 года. Учредителем ее является «Русал».

Также резидентами КТД являются компании «Хенкон Сибирь», «Спецтехномаш», «Фабрика Феникс» и «Сибирские алюминиевые диски» (также связана с «Русалом»).

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