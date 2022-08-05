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Инновационные предприятия Красноярского края получат поддержку на новые программы

Инновационные предприятия Красноярского края получат поддержку на новые программы
Иллюстрация: krskstate.ru

Фонд содействия инновациям запускает конкурс «Код-ЦТ». Малые предприятия края могут получить грантовую поддержку в размере 10 млн рублей.

#НОВОСТИ

Принять участие в конкурсе могут малые предприятия, которые хотят создавать и развивать ПО с открытым кодом и открытые библиотеки для создания новых программ.

Отбор проектов проводится по следующим направлениям:

  • — инженерное ПО;
  • — системы управления;
  • — cистемы планирования ресурсов предприятия;
  • — системы управления взаимоотношениями с клиентами;
  • — системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных;
  • — робототехнические комплексы и системы управления робототехническим оборудованием;
  • — средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных;
  • — средства управления базами данных;
  • — системы виртуализации и гиперковергентные системы;
  • — средства разработки программного обеспечения и создания приложений;
  • — операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных компьютеров;
  • — новые коммуникационные интернет-технологии.

Чтобы стать участниками конкурса, организации должны иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заявки на участие в грантовом конкурсе принимаются до 12 сентября 2022 года.

Подробнее с условиями участия и требованиями к заявителям и проектам можно познакомиться на сайте фонда. 

Ранее DK.RU сообщал, что финансовую поддержку от государства получат предприниматели и самозанятые Красноярского края .

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Автор: Юлия Тарабан
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