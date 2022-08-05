Инновационные предприятия Красноярского края получат поддержку на новые программы
Фонд содействия инновациям запускает конкурс «Код-ЦТ». Малые предприятия края могут получить грантовую поддержку в размере 10 млн рублей.
Принять участие в конкурсе могут малые предприятия, которые хотят создавать и развивать ПО с открытым кодом и открытые библиотеки для создания новых программ.
Отбор проектов проводится по следующим направлениям:
- — инженерное ПО;
- — системы управления;
- — cистемы планирования ресурсов предприятия;
- — системы управления взаимоотношениями с клиентами;
- — системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных;
- — робототехнические комплексы и системы управления робототехническим оборудованием;
- — средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных;
- — средства управления базами данных;
- — системы виртуализации и гиперковергентные системы;
- — средства разработки программного обеспечения и создания приложений;
- — операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных компьютеров;
- — новые коммуникационные интернет-технологии.
Чтобы стать участниками конкурса, организации должны иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Заявки на участие в грантовом конкурсе принимаются до 12 сентября 2022 года.
Подробнее с условиями участия и требованиями к заявителям и проектам можно познакомиться на сайте фонда.
Ранее DK.RU сообщал, что финансовую поддержку от государства получат предприниматели и самозанятые Красноярского края .
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