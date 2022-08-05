Инновационные предприятия Красноярского края получат поддержку на новые программы

Фонд содействия инновациям запускает конкурс «Код-ЦТ». Малые предприятия края могут получить грантовую поддержку в размере 10 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут малые предприятия, которые хотят создавать и развивать ПО с открытым кодом и открытые библиотеки для создания новых программ.

Отбор проектов проводится по следующим направлениям:

— инженерное ПО;

— системы управления;

— cистемы планирования ресурсов предприятия;

— системы управления взаимоотношениями с клиентами;

— системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных;

— робототехнические комплексы и системы управления робототехническим оборудованием;

— средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных;

— средства управления базами данных;

— системы виртуализации и гиперковергентные системы;

— средства разработки программного обеспечения и создания приложений;

— операционные системы и средства виртуализации серверов, сетей и персональных компьютеров;

— новые коммуникационные интернет-технологии.

Чтобы стать участниками конкурса, организации должны иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заявки на участие в грантовом конкурсе принимаются до 12 сентября 2022 года.

Подробнее с условиями участия и требованиями к заявителям и проектам можно познакомиться на сайте фонда.

Ранее DK.RU сообщал, что финансовую поддержку от государства получат предприниматели и самозанятые Красноярского края .

Читайте также: