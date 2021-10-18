Фонд Потанина открыл эндаумент на 100 млрд рублей

Доходы от этих денег будут расходоваться на благотворительные программы, которые реализует фонд, а также на финансовую поддержку социально значимых инициатив.

Президент «Норникеля» и владелец «Интерроса» Владимир Потанин сформирует эндаумент при своем благотворительном фонде. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Объем целевого капитала достигнет 100 млрд рублей в течение ближайших десяти лет.

Последние изменения в законодательстве однозначно соединили благотворительность и целевые капиталы. Считаю эндаумент стратегически важным инструментом для достижения долгосрочных целей и реализации масштабных проектов не только в сфере образования и культуры, но и для поддержки социально значимых инициатив», — прокомментировал свое решение президент «Норникеля».

Со-основатель благотворительного фонда «Добро 24» Ольга Абанцева отметила, что подобные эндаументы — прекрасная возможность поддержать благотворительные проекты:

Я думаю, что каждому благотворительному фонду, особенно маленьким региональным, очень нужна финансовая поддержка, потому что есть ряд расходов административных, обязательных, на которые жертвователь пока еще не приучен жертвовать в том объеме, который необходим фонду. Но без этих расходов невозможна работа. Такие эндаументы очень важны».

Такой инструмент как эндаумент Владимир Потанин применяет не впервые.

Так, в 2007 году бизнесмен лично выступил соучредителем Фонда развития МГИМО и Фонда целевого капитала Государственного Эрмитажа.

При его поддержке был создан эндаумент Государственной Третьяковской галереи.

А с 2013 года в Фонде Потанина действует программа поддержки эндаументов, благодаря которой около 100 человек прошли обучение по специальной образовательной программе в Российской экономической школе и Московской школе управления СКОЛКОВО.

Также при поддержке «Норникеля» создан эндаумент-фонд «Наш Норильск», основная цель которого — поддержка некоммерческих организаций города в сфере образования, культуры, искусства, здравоохранения, непрофессионального спорта, социальных инициатив, охраны окружающей среды.

В результате, с 2007 года, поддержку Владимира Потанина и его благотворительного фонда получили более 40 некоммерческих организаций из образовательной, культурной и социальной сфер, работающих с эндаументами, а общая сумма пожертвований в целевые капиталы НКО составила более 800 миллионов рублей.

Добавим, что Фонд Потанина является одним из крупнейших в России. В его арсенале на сегодня 13 благотворительных программ в сферах образования и культуры. В их рамках организация проводит около 30 грантовых конкурсов.

Фонд реализует несколько благотворительных программ по всей территории страны.

Например, один из самых крупных проектов фонда — стипендиальная программа. Она объединяет профессионалов из сферы высшего образования и смежных областей, готовых сделать свой вклад в развитие общества и обеспечивать устойчивость изменений.

Стипендии фонда уже получают студенты СФУ и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.

Еще одна программа — «Музей без границ» — создана для поддержки специалистов и организаций, меняющих представление о роли музея в современном мире и делающих его открытым общественным институтом.

В рамках этой программы фонд организовал «Музейный десант» — конкурс профессиональной мобильности для представителей российских музеев. В одном из номинаций победил Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова.

Получить поддержу фонда некоммерческие организации могут в программе Эффективная филантропия. Ее главная цель — повышение финансовой устойчивости российских НКО и создание условий для долгосрочного развития благотворительности в России.

Отметим, по итогу 2021 года рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитики» (RAEX) признало Фонд Потанина лучшим среди частных и корпоративных фондов.

Компания «Норникель», президентом которой является Владимир Потанин, также активно занимается благотворительностью. Например, она проводит грантовый конкурс «Мир Таймыра». Его победители — родовые общины, некоммерческие и бюджетные организации — получают деньги на проекты сохранения традиционного уклада жизни северных народов.

Помимо этого, компания выделила 80 млрд рублей на реализацию соглашения о социально-экономическом развитии Норильска, которое было подписано в этом году между металлургами, городской, краевой и федеральной властями. Чуть позже Владимир Потанин выделил еще 150 млрд на мероприятия, не вошедшие в соглашение.

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