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Музей Сурикова победил в конкурсе «Музейный десант»

Музей Сурикова победил в конкурсе «Музейный десант»
Иллюстрация: surikov-museum.ru

Экспертный совет Фонда Потанина подвел итоги конкурса профессиональной мобильности для представителей российских музеев «Музейный десант».

#НОВОСТИ

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова стал победителем в номинации «Индивидуальная траектория».

Сегодня особенно актуальными в музейной повестке становятся темы профессионального роста, взаимодействия с коллегами, знакомства с лучшими практиками. Мы видим запрос со стороны музейных специалистов на обмен опытом и предлагаем новые форматы, дающие возможность не просто участвовать в мероприятиях, но выстраивать собственные профессиональные траектории. Поэтому в этом году мы представляем обновленный конкурс «Музейный десант» и предлагаем две номинации для разработки программ развития – институциональную и индивидуальную. Итоги уже первого цикла показали заинтересованность музейного сообщества в такого рода поддержке», — сказала Оксана Орачева, гендиректор Фонда Потанина

Первые результаты показывают, что представившие программы своих индивидуальных траекторий сотрудники музеев нуждаются в развитии навыков коммуникации с аудиторией и использовании новых технологий в выставочно-экспозиционной деятельности. Кроме того, не хватает компетенций в формировании специализированных программ для музеев.

Также вызывает интерес у музейных работников номинация «Институциональный опыт», поскольку проектные формы развития профессионального уровня сотрудников, обучение, превращение музея в ресурсный центр являются важной частью работы современных музеев.

В прошедшем этапе конкурса музейщики акцентировали внимание на музейной педагогике, инклюзивных программах и комплексной работе в музее, а также на работу с посетителями, реставрацию предметов, экспозиционную деятельность, развитие культурных сервисов для туристов.

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Автор: Петр Савельев
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