Музей Сурикова победил в конкурсе «Музейный десант»
Экспертный совет Фонда Потанина подвел итоги конкурса профессиональной мобильности для представителей российских музеев «Музейный десант».
Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова стал победителем в номинации «Индивидуальная траектория».
Сегодня особенно актуальными в музейной повестке становятся темы профессионального роста, взаимодействия с коллегами, знакомства с лучшими практиками. Мы видим запрос со стороны музейных специалистов на обмен опытом и предлагаем новые форматы, дающие возможность не просто участвовать в мероприятиях, но выстраивать собственные профессиональные траектории. Поэтому в этом году мы представляем обновленный конкурс «Музейный десант» и предлагаем две номинации для разработки программ развития – институциональную и индивидуальную. Итоги уже первого цикла показали заинтересованность музейного сообщества в такого рода поддержке», — сказала Оксана Орачева, гендиректор Фонда Потанина
Первые результаты показывают, что представившие программы своих индивидуальных траекторий сотрудники музеев нуждаются в развитии навыков коммуникации с аудиторией и использовании новых технологий в выставочно-экспозиционной деятельности. Кроме того, не хватает компетенций в формировании специализированных программ для музеев.
Также вызывает интерес у музейных работников номинация «Институциональный опыт», поскольку проектные формы развития профессионального уровня сотрудников, обучение, превращение музея в ресурсный центр являются важной частью работы современных музеев.
В прошедшем этапе конкурса музейщики акцентировали внимание на музейной педагогике, инклюзивных программах и комплексной работе в музее, а также на работу с посетителями, реставрацию предметов, экспозиционную деятельность, развитие культурных сервисов для туристов.
По теме
-
«Норникель» построит в Норильске инновационную школу на тысячу учеников
Новое образовательное учреждение разгрузит близлежащие школы, в которых сейчас занятия проходят в две смены. Построить ее планируют примерно за три года.18.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Яшма, сердолик и даже агат: какие камни красноярцы могут найти на берегу реки Кача
Музей Геологии Центральной Сибири GEOS зовет красноярцев на путешествии по маршруту «За самоцветами на реку Кача». Принять участие могут все желающие. Это бесплатно.30.07.2021Новости ДККрасноярск
-
В Ергаках заработал экологический мини-музей
Это один из двух волонтерских проектов, которые в этом году будут реализованы на территории природного парка. Посетить музей можно будет до конца августа этого года.08.07.2021Новости ДККрасноярск
-