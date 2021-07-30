Яшма, сердолик и даже агат: какие камни красноярцы могут найти на берегу реки Кача

Музей Геологии Центральной Сибири GEOS зовет красноярцев на путешествии по маршруту «За самоцветами на реку Кача». Принять участие могут все желающие. Это бесплатно.

Участники пройдут вдоль реки и смогут собрать самоцветные камни, такие как яшма, сердолик, если повезет — агат.

Экскурсанты также смогут услышать историю о реке, о способах образования минералов. О том, какой труд совершила Кача, чтобы создать, например, наши хозяйства — кстати, вот, все хозяйства Емельяновского района могут сказать ей спасибо», — рассказали в пресс-службе «GEOS Музея».

В конце маршрута участникам презентуют уже обработанные минералы, которые ранее нашли люди — для этого будет организован специальный стол с экспонатами.

Все маршруты - выходного дня.

Собираемся, как правило, в воскресенье в 11 часов. Но время и место сбора определяем заранее. Все зависит от погодных условий. Сотрудники заранее выезжают на местность, проезжают по маршруту и смотрят, где будет точка входа и выхода», — рассказали организаторы.

Прогуляться по маршрутам музея все желающие смогут уже 8 августа. Первый поход — по Такмаковскому массиву.

В конце каждого маршрута участникам выдают специальные браслеты, каждый из них определенного цвета - по сложности экскурсии.

Если турист собирают всю коллекцию — музей дарит ему авторский каталог с экспонатами.