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Яшма, сердолик и даже агат: какие камни красноярцы могут найти на берегу реки Кача

Яшма, сердолик и даже агат: какие камни красноярцы могут найти на берегу реки Кача
Иллюстрация: Музей Геологии Центральной Сибири

Музей Геологии Центральной Сибири GEOS зовет красноярцев на путешествии по маршруту «За самоцветами на реку Кача». Принять участие могут все желающие. Это бесплатно.

#НОВОСТИ

Участники пройдут вдоль реки и смогут собрать самоцветные камни, такие как яшма, сердолик, если повезет — агат.

Музей Геологии Центральной Сибири

Экскурсанты также смогут услышать историю о реке, о способах образования минералов. О том, какой труд совершила Кача, чтобы создать, например, наши хозяйства —  кстати, вот, все  хозяйства Емельяновского района могут сказать ей спасибо», — рассказали в пресс-службе «GEOS Музея».

В конце маршрута участникам презентуют уже обработанные минералы, которые ранее нашли люди — для этого будет организован специальный стол с экспонатами.

Музей Геологии Центральной Сибири

Все маршруты - выходного дня.

Собираемся, как правило, в воскресенье в 11 часов. Но время и место сбора определяем заранее. Все зависит от погодных условий. Сотрудники заранее выезжают на местность, проезжают по маршруту и смотрят, где будет точка входа и выхода», — рассказали организаторы.

Прогуляться по маршрутам музея все желающие смогут уже 8 августа. Первый поход — по Такмаковскому массиву.

В конце каждого маршрута участникам выдают специальные браслеты, каждый из них определенного цвета - по сложности экскурсии.

Музей Геологии Центральной Сибири

Если турист собирают всю коллекцию — музей дарит ему авторский каталог с экспонатами.

 

Автор: Юлия Тарабан
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