В Ергаках заработал экологический мини-музей

Это один из двух волонтерских проектов, которые в этом году будут реализованы на территории природного парка. Посетить музей можно будет до конца августа этого года.

В рамках волонтерского проекта «Природа и человек» в природном парке Ергаки начал работать мини-музей с тем же названием, сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Расположен музей на экотропе близ озера Радужное, по которой за сезон проходит до 40 тысяч человек. Экспозиция музея расскажет туристам о природе нашей планеты, а также созидательной и разрушительной роли человека. Завлекать туристов в музей и проводить экскурсии по нему как раз и будут задействованные в этом проекте волонтеры.

Музей будет работать до 25 августа 2021 года.

Помимо этого экотропу к озеру Радужное в этом году благоустроят: здесь обновят маркировку маршрутов, скамейки, беседки, лестницы и проведут прочие подобные работы. Этим займутся участники еще одного волонтерского проекта — «Ветер перемен».