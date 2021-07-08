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В Ергаках заработал экологический мини-музей

В Ергаках заработал экологический мини-музей
Автор фото: Александр Нерозя. Иллюстрация: vk.com/ergaki_park

Это один из двух волонтерских проектов, которые в этом году будут реализованы на территории природного парка. Посетить музей можно будет до конца августа этого года.

#НОВОСТИ
В рамках волонтерского проекта «Природа и человек» в природном парке Ергаки начал работать мини-музей с тем же названием, сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
 
Расположен музей на экотропе близ озера Радужное, по которой за сезон проходит до 40 тысяч человек. Экспозиция музея расскажет туристам о природе нашей планеты, а также созидательной и разрушительной роли человека. Завлекать туристов в музей и проводить экскурсии по нему как раз и будут задействованные в этом проекте волонтеры.
 
Музей будет работать до 25 августа 2021 года.
 
Помимо этого экотропу к озеру Радужное в этом году благоустроят: здесь обновят маркировку маршрутов, скамейки, беседки, лестницы и проведут прочие подобные работы. Этим займутся участники еще одного волонтерского проекта — «Ветер перемен».
 
Напомним, что в этом посещения парка Ергаки может стать платным — за такое решение высказалось большинство красноярцев, принявших участие в соответствующем опросе. Правда, от правительства или администрации парка пока никакой информации на этот счет нет.
Автор: Петр Савельев
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