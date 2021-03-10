Красноярцы выступили за платные посещения парка «Ергаки»

Голосование проводилось на платформе «Активный гражданин». Большинство поддержало эту инициативу при условии платы не более 100 рублей. При этом почти треть голосовавших вовсе не посещают парк.

В том, что посещения природного парка «Ергаки» станут платными, не видят ничего плохого 70,37% участников голосования, которое Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края проводило на платформе «Активный гражданин».

Платить при это они согласны не более 100 рублей за пять суток пребывания в парке. Этот вариант выбрало 64,35% проголосовавших.

Идея сделать посещения парка «Ергаки» платными возникла после принятия соответствующего закона на федеральном уровне. Собранные таким образом средства планируют направлять на решение экологических задач парка.

В Минэкологии сроков введения платы (и появится ли она вообще) пока не называют.