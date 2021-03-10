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Красноярцы выступили за платные посещения парка «Ергаки»

Красноярцы выступили за платные посещения парка «Ергаки»
Иллюстрация: ЯндексДзен/Солнце Света

Голосование проводилось на платформе «Активный гражданин». Большинство поддержало эту инициативу при условии платы не более 100 рублей. При этом почти треть голосовавших вовсе не посещают парк.

#НОВОСТИ
В том, что посещения природного парка «Ергаки» станут платными, не видят ничего плохого 70,37% участников голосования, которое Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края проводило на платформе «Активный гражданин».
 
Платить при это они согласны не более 100 рублей за пять суток пребывания в парке. Этот вариант выбрало 64,35% проголосовавших.
 
Идея сделать посещения парка «Ергаки» платными возникла после принятия соответствующего закона на федеральном уровне. Собранные таким образом средства планируют направлять на решение экологических задач парка.
 
В Минэкологии сроков введения платы (и появится ли она вообще) пока не называют.
Автор: Евгений Волошинский
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