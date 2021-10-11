«Норникель» получил «горного Оскара»

Специалисты металлургической компании приняли участие в работе сразу нескольких площадок форума МАЙНЕКС 2021. Его эксперты отметили сразу два проекта металлургов — в кадровой сфере и ИТ.

Главную награду российского горно-геологического форума МАЙНЕКС 2021 получила компания «Норникель». Об этом объявили на завершающем мероприятии форума, который проходил в Москве с 5 по 7 октября.

В этом году Российская горная награда вручается в 15 раз. Чтобы претендовать на главный приз, участники должны были пройти отборочный тур — специализированные конкурсы проектов. Оценивало их жюри, состоящее из признанных экспертов в своих областях.

«Норникель» отличился в двух из этих конкурсов: проект «Внедрение автономного и дистанционного управления СДО на руднике Скалистый» стал бронзовым призером в номинации МайнДиджитал, а корпоративная программа поддержки изменений «Кому не все равно» заняла первое место в МайнHR. В итоге компания получила и главный приз — Российскую горную награду.

Помимо этого на МАЙНЕКС 2021 были представлены и другие проекты металлургического концерна. Так, руководитель по направлению перспективных проектов «Норникеля» Иван Кузьменков рассказал о токенизации сбытов контрактов на металлы, производимые предприятием, и тех перспективах которые они открывают.

Подобное решение позволяет использовать современные цифровые инструменты для прозрачных расчетов при продаже продукции потребителям напрямую — банкам, аффинажным предприятиям, глобальным трейдерам», — сказал он.

Также в работе форума приняли участие директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин, главный специалист Отдела внутреннего аудита департамента риск-менеджмента, внутреннего контроля и аудита Кольской ГМК Антон Александров и главный менеджер Кольской ГМК Алена Смирнова.

Добавим, что в первый раз, в рамках форума МАЙНЕКС, конкурс проводился в 2007 году. По задумке устроителей, его главной задачей является поиск и популяризация лучших решений в различных областях горнодобывающей промышленности. За время проведения конкурса, его участниками и победителями становились многие отраслевые лидеры. Благодаря этому, сегодня Российскую горную награду считают своеобразным «горным Оскаром», который получают только лучшие предприятия.

В прошлом году «Норникель» также становился обладателем Российской горной награды. Тогда жюри конкурса отметила программу «Подземная инфраструктура и диспетчеризация», которую компания реализовала на семи своих рудниках.

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