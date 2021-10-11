«Норникель» получил «горного Оскара»
Специалисты металлургической компании приняли участие в работе сразу нескольких площадок форума МАЙНЕКС 2021. Его эксперты отметили сразу два проекта металлургов — в кадровой сфере и ИТ.
Подобное решение позволяет использовать современные цифровые инструменты для прозрачных расчетов при продаже продукции потребителям напрямую — банкам, аффинажным предприятиям, глобальным трейдерам», — сказал он.
Нетерпимость к коррупции закреплена во многих документах компании. Подобный подход она реализует уже много лет. Причем как в России, так и за рубежом.
Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики»
Данные Крайстата говорят о том, что объемы производства промышленных компаний снижаются. Красноярский край не вошел в двадцатку регионов с благоприятным инвестиционным климатом по итогам 2020 года.
Норильчанам презентовали новую школу и поликлинику
Они были разработаны Проектным офисом «Норникеля» в рамках реализации четырехстороннего соглашения по развитию Норильска. Реализованы эти проекты будут в 2024-2025 годах.