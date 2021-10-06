«Норникелю» подняли антикоррупционный рейтинг. До максимума

Нетерпимость к коррупции закреплена во многих документах компании. Подобный подход она реализует уже много лет. Причем как в России, так и за рубежом.

Российский союз промышленников и предпринимателей повысил антикоррупционный рейтинг «Норникеля» с А2 до А1.

Подобные рейтинги РСПП присваивает крупнейшим российским компаниям с прошлого года. В 2021-м в нем участвовало 59 организаций (в 2020-м их было 50). Оценивали их по международному стандарту «Системы менеджмента противодействия коррупции» и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Как сказано в итоговом отчете РСПП, рейтинг А1 присваивается только компаниям с максимально высоким уровнем противодействия коррупции. Он отражает «минимальный уровень сопряженной угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам».

Мы гордимся столь высокой оценкой и благодарны РСПП за такую позицию по антикоррупционной политике „Норникеля“, учитывая, что методология была крайне строгой и включала все международные требования», — говорит старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров

Повышение антикоррупционного рейтинга «Норникеля» до максимального стало следствием политики, которую компания реализует не первый год. К примеру, еще в 2014 году она одной из первых в России присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, а в 2016-м — к Глобальному договору ООН. Помимо этого в «Норникеле» действуют корпоративный Кодекс деловой этики и Политика в области антикоррупционной деятельности.

Хочу отметить полную вовлеченность многотысячного коллектива сотрудников „Норникеля“ в антикоррупционную повестку и поблагодарить их за соблюдение высоких стандартов корпоративного поведения и деловой этики», — резюмировал Бугров.

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