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«Норникель» признали лидером в международной кибербезопасности

«Норникель» признали лидером в международной кибербезопасности
Иллюстрация: pixabay.com

Эксперты в области информационной безопасности промышленности оценили открытость и ответственность компании в этих вопросах, имеющих стратегическое значение для бизнеса и страны.

#НОВОСТИ
Компания «Норникель» получила награду международной конференции по информационной безопасности промышленных объектов Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2021, которая на днях прошла в Сочи.
 
Собравшиеся на мероприятии эксперты в сфере кибербезопасности и автоматизации систем управления обсуждали вопросы построения информационной инфраструктуры промышленных предприятий и ее защиты.
 
По итогам конференции «Норникелю» вручили награду «За лидерство, открытость и ответственный подход к промышленной кибербезопасности на национальном и международном уровне», которая отражает вклад компании в развитие этой тематики не только в России, но и в мире.
Мы стремимся занимать лидерские позиции в сфере промышленной кибербезопасности, применяя инновационные подходы к процессу цифровизации традиционного производства. Мы готовы делиться своими наработками и объединять вокруг себя единомышленников», — сказал после вручения награды директор Департамента защиты информации ИТ-инфраструктуры «Норильского никеля» Дмитрий Григорьев.
Для более эффективного решения накопления и распространения эффективных практик промышленной кибербезопасности, «Норникелем» в 2017 году был создан клуб «Безопасность информации в промышленности» («БИП-клуб»), в который вошли руководители ИТ-подразделений ведущих компания сектора. В ряду прочего, организация занимается вопросами сохранения и укрепления так называемого цифрового суверенитета российской промышленности. Эта тема также поднималась на конференции, поскольку, по словам Григорьева, имеет для отрасли критическое значение.
ИТ-инфраструктура промышленных холдингов преимущественно построена на решениях ограниченного числа вендоров, многие из которых зарегистрированы в иностранных юрисдикциях. Эта ситуация грозит серьезными геополитическими рисками, в том числе возможными политически мотивированными санкциями», — говорит Григорьев.
В «Норникеле» считают, что в такой ситуации в действие должен вступать особый международно-правовой режим для IT-решений, которые используются для защиты критической информационной инфраструктуры. Чтобы инициировать принятие такого режима, компания в еще 2018 году разработала Хартия информационной безопасности критических объектов промышленности. Российское бизнес-сообщество, Совет Безопасности РФ и МИД ее уже одобрили. Также ее представили на Конференции ОБСЕ по международной безопасности в Риме, а в скором времени презентуют в ООН.
 
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Тема кибербезопасности в 2021 году вышла на международный уровень. Поэтому все большее экспертов обращаются в этом вопросе к опыту крупных промышленных корпораций, действующих на мировом рынке.

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Автор: Петр Савельев
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