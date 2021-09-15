«Норникель» признали лидером в международной кибербезопасности
Эксперты в области информационной безопасности промышленности оценили открытость и ответственность компании в этих вопросах, имеющих стратегическое значение для бизнеса и страны.
Мы стремимся занимать лидерские позиции в сфере промышленной кибербезопасности, применяя инновационные подходы к процессу цифровизации традиционного производства. Мы готовы делиться своими наработками и объединять вокруг себя единомышленников», — сказал после вручения награды директор Департамента защиты информации ИТ-инфраструктуры «Норильского никеля» Дмитрий Григорьев.
ИТ-инфраструктура промышленных холдингов преимущественно построена на решениях ограниченного числа вендоров, многие из которых зарегистрированы в иностранных юрисдикциях. Эта ситуация грозит серьезными геополитическими рисками, в том числе возможными политически мотивированными санкциями», — говорит Григорьев.
Тема кибербезопасности в 2021 году вышла на международный уровень. Поэтому все большее экспертов обращаются в этом вопросе к опыту крупных промышленных корпораций, действующих на мировом рынке.
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