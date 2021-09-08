Хранилища топлива на Таймыре оснастили современной защитой от аварий
Система — более 1 000 датчиков и устройств — постоянно следит за состоянием топливных резервуаров и периметром вокруг них, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.
Все действующие резервуары оснастили датчиками верхнего предельного уровня, в каре резервуарного парка по периметру установили датчики загазованности, реагирующие на углеводороды. Система мгновенно реагирует на малейшее протекание нефтепродукта, автоматически закрывая задвижки и предотвращая разлив нефтепродуктов», — рассказывает советник генерального директора Таймырской топливной компании, которая ведает означенными нефтебазами, Андрей Ковалев.
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