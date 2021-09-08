Хранилища топлива на Таймыре оснастили современной защитой от аварий

Система — более 1 000 датчиков и устройств — постоянно следит за состоянием топливных резервуаров и периметром вокруг них, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.

Таймырские нефтебазы «Норникеля» — Дудинскую и Норильскую — снабдили новой системой противоаварийной защиты, сообщили в пресс-службе металлургического концерна. Она обошлась компании в 1 млрд рублей.

Создана система на базе устройств компании «Эмерсон», хорошо зарекомендовавшей себя по всему миру. Охватывает она более 40 топливных резервуаров, на которых установлено свыше 1 000 различных датчиков и устройств слежения.

Все действующие резервуары оснастили датчиками верхнего предельного уровня, в каре резервуарного парка по периметру установили датчики загазованности, реагирующие на углеводороды. Система мгновенно реагирует на малейшее протекание нефтепродукта, автоматически закрывая задвижки и предотвращая разлив нефтепродуктов», — рассказывает советник генерального директора Таймырской топливной компании, которая ведает означенными нефтебазами, Андрей Ковалев.

Новую противоаварийную систему установили в рамках проекта реконструкции нефтебазового комплекса «Норникеля». В реализацию его мероприятий компания собирается вложить 82 млрд рублей до 2026 года.

Помимо этого на промышленных (включая топливные) объектах «Норникеля» на Таймыре идет работа по установке геотехнической системы мониторинга состояния вечной мерзлоты, задача которой контролировать состояние грунта и следить за поведением фундаментов сооружений компании. В перспективе планируется распространить эту систему на все жилые здания Норильска.

Напомним, что в этом году «Норникель» принял новую десятилетнюю экологическую стратегию. В ряду прочего, в ней предусмотрен ряд мероприятий, связанных с сохранением почвы в северных территориях. Общий объем инвестиций в программу не называется, но, по примерным оценкам старшего вице-президента по устойчивому развитию компании Андрея Бугрова, он составит чуть меньше 1 млрд долларов в год.

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