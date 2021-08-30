«Норникель» и Росприродназор обсудили экологическую стратегию компании

Природоохранное ведомство оценило программу металлургов и выразило готовность включиться в процесс ее реализации — не в качестве контролирующего органа, а как наблюдатель.

Новую экологическую стратегию «Норникеля» представили Росприроднадзору. Встреча прошла в рамках выездного заседания Научно-технического совета при ведомстве.

Новая «зеленая» стратегия была разработана и принята компанией в 2021 году. Она предусматривает 335 мероприятий, направленных снижение экологической нагрузки в регионах, где работает концерн. В честности, речь идет о «Серном проекте», производстве углеродно-нейтрального никеля, восстановлении биоразнообразия и многом другом. Рассчитана программа на 10 лет. На ее реализацию «Норникель» планирует потратить, как минимум, 686 млрд рублей.

Мы не исключаем, что во время реализации определенных мероприятий мы увидим, что необходимо сделать еще что-то. Поэтому эта экологическая программа в стоимости будет только расти», — добавил вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова высоко оценила стратегию компанию.

„Норникель“ сделал большое усилие. Впереди большая работа. Но серьезные усилия уже приложены», — сказала она.

Также ведомство предложило подключить его к процессу реализации программы и подписать с ним соответствующий документ, который позволил бы «ежеквартально смотреть, как она двигается».

Мы не будем менять параметры, вносить новые мероприятия. Мы просто сбоку на это все посмотрим. Может быть, мы тоже что-то осветим и покажем, что компания не увидит. Все мы заинтересованы в четком понимании, что происходит», — пояснила Родионова.

Напомним, что Научно-технический совет при Росприроднадзоре был создан в 2019 году как площадка диалога между властью, бизнесом, экспертным сообществом и общественными институтами.

Но сегодня мы предлагаем переформатировать его в некий рекомендательный орган, в том числе для выработки документов и политики в различных областях экологии. Экологическая повестка поменялась. Мы хотим слышать бизнес, понимать к чему они готовы, публично задавать им вопросы и слышать ответы», — сказала Родионова.

Как отметил вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев, такая позиция надзорного ведомства говорит о его готовности к диалогу с бизнесом, который готов ответить взаимностью.