«Норникель» подключится к борьбе незаконным оборотом драгметаллов на мировом уровне

Многолетние наработки металлургической компании в этой области представили международным экспертам по борьбе с преступностью в сфере добычи полезных ископаемых.

Глобальная база данных продуктов, содержащих металлы платиновой группы (МПГ), которую уже несколько лет ведет «Норникель», была отмечена в докладе Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (UNICRI). Об этом рассказали в пресс-службе металлургической компании.

Этот доклад стал частью международного совещания по борьбе с преступностью в сфере добычи и оборота полезных ископаемых и драгоценных металлов, которое состоялось на днях. Его инициаторами выступают Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирная таможенная организация (WCO) и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

Основной темой обсуждения ведущих экспертов в области права и криминалистики, а также представителей правоохранительных органов и крупнейших горно-металлургических компаний мира, стало противодействие незаконной добычи и обороту минералов. В рамках обсуждения, особое внимание было уделено использованию цифровых решений для расследований в этой области. Примером подобного решения, показавшего свою эффективность, как раз и стала разработка «Норникеля» (компания представлял Россию на совещании).

Такая оценка, по сути, является очередным заслуженным признанием разработок компании в качестве эффективного современного инструмента борьбы с незаконным оборотом драгметаллов», -сказал директор Департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев.

Также он отметил, что это далеко не единственная разработка компании в этом направлении. К примеру, в арсенале Химико-криминалистического бюро «Норникеля» есть уникальная методика идентификации образцов продуктов, содержащих МПГ, которая включена в доклад UNICRI «Технологии и безопасность: противодействие криминальному вмешательству в легитимные цепочки поставок» как одна из наиболее эффективных технологий подобного рода.

Также в числе перспективных решений в исследовании отмечается использование „Норникелем“ смарт-контрактов при торговых операциях, где токены обеспечены производимыми компанией металлами», — говорит Григорьев.

Добавим, что российские власти намерены строже контролировать оборот драгметаллов и камней, ужесточив наказание за их нелегальное обращение. Соответствующий закон уже внесен в Госдуму РФ и будет рассмотрен осенью 2021 года.