Норильчанам презентовали новую школу и поликлинику
Они были разработаны Проектным офисом «Норникеля» в рамках реализации четырехстороннего соглашения по развитию Норильска. Реализованы эти проекты будут в 2024-2025 годах.
Главная задача Проектного офиса совместно с властями города и Агентством развития Норильска до 2035 года реализовать это соглашение. Вместе с администрацией и АРН Проектный офис будет выступать заказчиком, планировать и сопровождать программы, вести технический контроль и надзор за производством работ по проектам», — рассказал руководитель подразделения Сергей Шишкунов.
В Министерстве науки и высшего образования подписали приказ об изменении статуса Норильского индустриального института. Это даст вузу возможность расширить программу и спектр научных исследований.
Норильску в пять раз ускорили интернет
Добиться этого удалось, расширив канал магистрали, идущей к Норильску из Нового Уренгоя. Теперь максимальная скорость передачи по нему составляет 200 гигабит в секунду.
На Таймыре хотят построить продовольственный логистический центр
Так власти планируют снабжать север Красноярского края сельхозпродукцией, производимой в центральной и южной части региона. Так они собираются сдержать сезонный рост цен в северных районах.