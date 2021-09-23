Норильчанам презентовали новую школу и поликлинику

Они были разработаны Проектным офисом «Норникеля» в рамках реализации четырехстороннего соглашения по развитию Норильска. Реализованы эти проекты будут в 2024-2025 годах.

На градостроительном совете при администрации Норильска представили первые проекты реновации города. Речь о поликлинике в Талнахе и норильской гимназии № 4.

Первый объект — поликлиника — расположится в здании, общей площадью свыше 11 тысяч кв. м.. В ней предусмотрены женская консультация, диагностические лаборатории, стоматология, рентгенологическое отделение и ладе дневной стационар для взрослых и детей. Укомплектовано медучреждение будет самым современным оборудованием. Проект этой поликлиники был специально разработан под конкретные потребности Талнаха по техзаданию Министерства здравоохранения Красноярского края.

Второй объект: гимназия № 4, расположенная в Норильске. Новое здание для нее возведут на том же месте, где школа расположена сейчас. Это будут два пятиэтажных корпуса, соединенных галереей. Общая площадь застройки составит более 17 тысяч кв.м. В зданиях разместятся учебные классы, лингвистические аудитории, начальная школа со спальнями для малышей, пищеблок на 300 человек, спортзал и библиотека, один этаж будет полностью техническим. Заниматься в ней одновременно сможет 650 учащихся.

Оба объекта планируют сдать в 2024-2025 годах. Общая стоимость их возведения составляет порядка 3,2 млрд рублей — 2 млрд на поликлинику и 1,2 млрд на школу. Финансирует строительство «Норникель», соответствующее подразделение которого и проектировало эти здания.

Речь идет о Проектном офисе Заполярного филиала компании, который создали менее полугода назад в рамках реализации соглашения о развитии Норильска, которое в начале этого года было подписано между «Норникелем», Минвостокразвития РФ, правительством Красноярского края и мэрией северного города. Объем финансирования по ней составляет 120 млрд рублей, из которых 80 млрд — деньги металлургов.

Главная задача Проектного офиса совместно с властями города и Агентством развития Норильска до 2035 года реализовать это соглашение. Вместе с администрацией и АРН Проектный офис будет выступать заказчиком, планировать и сопровождать программы, вести технический контроль и надзор за производством работ по проектам», — рассказал руководитель подразделения Сергей Шишкунов.

Помимо поликлиники и гимназии в рамках соглашения в Норильске продолжат демонтировать аварийное жилье, взамен которого построят современное; возведут Арктический музей современного искусства, отремонтируют Заполярный госуниверситет. Также в городе появится еще одна современная школа — уже на 1100 мест.

В целом же до 2035 года запланировано 185 мероприятий, затрагивающих почти 260 объектов — это реновация жилфонда, модернизация ЖКХ, благоустройство территории и другие проекты развития социальной и транспортной инфраструктуры Норильска.

Добавим, что, помимо упомянутых выше 80 млрд рублей, «Норникель», по личному распоряжению президента компании Владимира Потанина, выделил еще 150 млрд рублей на решения задач развития Норильска, которые не вошли в четырехстороннее соглашения.

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