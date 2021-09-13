Норильску в пять раз ускорили интернет
Добиться этого удалось, расширив канал магистрали, идущей к Норильску из Нового Уренгоя. Теперь максимальная скорость передачи по нему составляет 200 гигабит в секунду.
В 2020 году потребность бизнеса и пользователей в интернете возросла в несколько раз. Все предприятия „Норникеля“, как и социальные учреждения, органы государственного управления и, конечно же, жители, стали нуждаться в гораздо большем объеме передачи данных с большей пропускной способностью. Поэтому мы приняли решение о расширении нашего канала», — рассказывает генеральный директор «Единства» Татьяна Мохова.
До появления линии „Новый Уренгой — Норильск“ жители Таймыра и работающие здесь предприятия пользовались только спутниковыми каналами. После пятикратного увеличение скорости связи, мы сможем продолжить плановое развитие Норильского промышленного района, а также реализацию наших цифровых проектов», — говорят в «Норникеле».
Система — более 1 000 датчиков и устройств — постоянно следит за состоянием топливных резервуаров и периметром вокруг них, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.
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