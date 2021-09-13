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Норильску в пять раз ускорили интернет

Норильску в пять раз ускорили интернет
Иллюстрация: nornickel.ru

Добиться этого удалось, расширив канал магистрали, идущей к Норильску из Нового Уренгоя. Теперь максимальная скорость передачи по нему составляет 200 гигабит в секунду.

#НОВОСТИ
Пропускная способность канала волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Норильске увеличена с 40 Гбит/сек до 200 Гбит/сек. Об этом сообщили в пресс-службе «Норникеля», в состав которого входит компания «Единство», реализовавшая этот проект.
 
ВОЛС на Таймыре заработала в 2017 году. Ее протянули в Норильск из Нового Уренгоя за три года. Общий объем инвестиций составил более 2,5 млрд рублей. Длина линии — 956 км.
В 2020 году потребность бизнеса и пользователей в интернете возросла в несколько раз. Все предприятия „Норникеля“, как и социальные учреждения, органы государственного управления и, конечно же, жители, стали нуждаться в гораздо большем объеме передачи данных с большей пропускной способностью. Поэтому мы приняли решение о расширении нашего канала», — рассказывает генеральный директор «Единства» Татьяна Мохова.
Чтобы реализовать задуманное, компания заменила все активное оборудование на узлах связи ВОЛС. Эта работа была завершена в концу лета 2021 года. Также в рамках проекта, используя технологию направленного бурения, в районе Игарки по дну Енисея проложили подводный переход, что повысило надежность связи на этом участке.
До появления линии „Новый Уренгой — Норильск“ жители Таймыра и работающие здесь предприятия пользовались только спутниковыми каналами. После пятикратного увеличение скорости связи, мы сможем продолжить плановое развитие Норильского промышленного района, а также реализацию наших цифровых проектов», — говорят в «Норникеле».
Добавим, что, благодаря магистрали «Новый Уренгой — Норильск», в июне 2021 года широкополосный доступ в интернет появился и в Игарке, которая стала третьим городом на севере Красноярского края, подключенным к «всемирной паутине» через оптоволокно. Всего же сейчас интернет доступен в 53 из 72 населенных пунктов арктического пояса региона.
 
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Автор: Петр Савельев
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